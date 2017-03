Kreis Konstanz Weniger Fälle: Auch Sozialgericht Konstanz spürt die gute Konjunktur

Weil die Wirtschaftslage gut ist, gibt es derzeit am Sozialgericht Konstanz weniger Fälle in puncto Hartz IV und anderen sozialen Belangen als in anderen Jahren. Damit liegt das Gericht landesweit im Trend. Auch in diesem Gericht gibt es ungewöhnliche Fälle: Da überzeugt auch mal ein Hund als Zeuge oder es geht um eine Stimmhöhen-OP für eine Transsexuelle.

Das Sozialgericht Konstanz profitiert von der guten Wirtschaftskonjunktur. Verfahren, in denen es um Hartz-IV-Leistungen oder vorgezogenen Ruhestand geht, gibt es derzeit spürbar weniger häufig als in Jahren mit schlechter Wirtschaftsentwicklung. Dies ergibt sich aus der Jahresstatistik, die das Sozialgericht Konstanz gestern bei einem Pressetermin vorstellte. Im Vergleich zu früheren Jahren gebe es Rückgänge um etwa 15 bis 20 Prozent.

2590 Klageverfahren gab es im vergangenen Jahr in den Landkreisen Konstanz, Sigmaringen, Ravensburg und Bodenseekreis, für die das Sozialgericht Konstanz zuständig ist. In den vier Jahren zuvor hatte die Zahl beständig um 3000 gelegen. Wenn weniger neue Verfahren einlaufen, können die zwölf Richtern am Konstanzer Sozialgericht effizienter arbeiten und auch mehr Altfälle erledigen. So wurden um knapp 10,7 Prozent mehr Klagen erledigt als im Vorjahr. Der Bestand anhängiger Verfahren reduzierte sich sogar um rund 19 Prozent. Dies entspreche einem landesweiten Trend, sagt der Sozialrichter Steffen Roller.

"Wir spüren die wirtschaftliche Lage", erklärt Roller. Auswirkungen der Konjunktur kämen stets zuerst bei den Arbeitsgerichten an – etwa bei der Zahl der Kündigungsschutzklagen – und dann bei den Sozialgerichten – etwa in Fragen von Hartz-IV-Bezug. Was nicht heißt, dass es nicht trotzdem ständig neue Fälle gibt: So haben zum Beispiel Verfahren, in denen es um die Anerkennung eines Behindertengrades oder um die Pflegeversicherung geht, stets Konjunktur. Außerdem "sind wir kein Brennpunkt in Sachen Hartz IV", sagt Roller. "Wir haben bei den Verfahren rund 30 Prozent aus diesem Bereich, in Berlin sind es zwei Drittel.

" Im Übrigen könne er das in der Öffentlichkeit oft auszumachende Bild vom Hartz-IV-Empfänger als ein Mensch, der nicht arbeiten wolle, "aus meiner Warte nicht bestätigen". Vielmehr "muss man die Leute ernst nehmen. Die sind irgendwann in ihrer Lebensgeschichte einmal gescheitert."

Im Zuge der Flüchtlingskrise, die 2015 einsetzte, hatten die Sozialrichter eigentlich auch damit gerechnet, dass sie es vermehrt mit Fällen des Aslybewerberleistungsgesetzes zu tun bekommen würden. Doch im Jahr 2016 spielten solche Fälle quasi keine Rolle. Derzeit ist in den vier Landkreisen des Gerichts gerade mal ein einziger Fall anhängig – und der könnte "eins zu eins" so auch bei einem deutschen Hartz-IV-Empfänger spielen, sagt Roller: Hier geht es darum, dass ein Asylbewerber die Miete mindern wollte, die der private Vermieter von staatlicher Seite ausgezahlt bekommt. Dass im Bereich der Leistungen für Flüchtlinge so wenig anfalle, spreche auch dafür, "dass die Verwaltungspraxis gut funktioniert", sagt Franziska Hammer, Leiterin des Konstanzer Sozialgerichts.

"Viele Menschen haben Bammel, zu uns zu kommen, weil sie ,Gericht' eher mit ,Strafgericht' verbinden", sagt Christine Münch. Sie ist in der Rechtsantragstelle unter anderem dafür zuständig, Klagen aufzunehmen, Formulierungshilfe zu geben und Klagen in die richtige Form zu bringen. Sie ermuntert Bürger, Berührungsängste abzubauen: Beim Sozialgericht gebe es möglichst wenig Formalien, keine Kosten und kein Anwaltszwang: "Es geht um das Überprüfen durch ein Gericht."

Wenn ein Hund Richter überzeugt und ein Transsexueller eine Stimmhöhen-OP haben will

Das Sozialgericht entscheidet über Dinge, die mit der Sozialversicherung, der Arbeitslosenversicherung, Hartz IV, der Rente, dem Behindertenrecht oder anderen sozialen Belangen zu tun haben. Eine Auswahl von Fällen aus 2016 wie das Gericht sie schildert: