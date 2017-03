Stockach Was die Willenskraft mit der Volkshochschule Landkreis Konstanz zu tun hat

Der Sportpsychologe Wanja Wolff spricht bei der offiziellen Semester-Eröffnung der VHS Landkreis Konstanz über Selbstkontrolle und Willenskraft.

Couch oder Vortrag – mit ihrer Entscheidung, zum Semesterauftakt der VHS ins Stockacher Bürgerhaus Adler-Post zu kommen, haben die Zuhörer Willenskraft bewiesen. Sie hätten einen kurzfristigen Impuls überwunden, um ein langfristiges Ziel zu erreichen, sagte Wanja Wolff zur Einleitung seines Vortrags "Wie sieht Willensanstrengung im Kopf aus?" Als Sportpsychologe und ambitionierten Radfahrer interessiere ihn, was bei Willensanstrengung während des Sports im Kopf passiere. Die Selbstkontrolle (Willenskraft) ermögliche es, Gedanken, Gefühle und Verhaltensweisen zu kontrollieren, die mit übergeordneten Zielen in Widerspruch stehen – also trotz unangenehmen Wetters draußen Sport zu treiben, beim Vortrag trotz Müdigkeit nicht zu gähnen oder einzuschlafen oder wie in einem bekannten Experiment eine Süßigkeit nicht gleich essen, sondern sich zu beherrschen und dafür später zwei zu bekommen.

Die Annahme, Selbstkontrolle funktioniere wie ein Muskel, sei in einer Studie mit 23 Laboren widerlegt worden. Im Prinzip greife das Gehirn ein, wenn Muskeln, Herz oder Gefäße am Maximum seien, doch der Mensch schaffe es nie, dieses Maximum zu erreichen. Die psychologische Variable der wahrgenommenen Erschöpfung sei daher besser. Diese auszuhalten erfordere Selbstkontrolle, die im vorderen Teil des Gehirns entstehe. Um die Aktivität in diesem Bereich zu messen, setzen die Wissenschaftler die funktionale Nahinfrarot-Spektroskopie ein. Mit Hilfe einer Art Badekappe wird Licht durch das Gehirn gesendet. Arbeitet das Gehirn viel, verstärkt sich die Durchblutung und am Detektor kommt weniger Licht an. Über die exakte Funktionsweise der Selbstkontrolle wisse man immer noch sehr wenig, schloss Wanja Wolff.

Der Vortrag sei interessant gewesen, lobte Zuhörer Werner Gaiser. "Ich habe gelernt, dass meine Willenskraft nicht immer ganz ausreichend ist." Nach dem Abend habe er sich vorgenommen, weitere VHS-Vorträge zu besuchen.

Wolffs Vortrag war der erste von 95, darunter einer zum Thema "Du kannst die Welt nicht verstehen ohne die Religionen". Literatur und Lesungen lokaler Autoren in Zusammenarbeit mit den Stadtbüchereien aus Singen, Konstanz, Radolfzell und Stockach sind neu im Angebot. In Stockach werden die Lesungen im Café Seilerhaus und den Räumen der VHS stattfinden. Für das nächste Semester ist eine Krimi-Reihe geplant. Im Bereich "Fit im Ehrenamt" greift die VHS Themenvorschläge von Vereinen auf. Die Stadt Stockach übernimmt bis zu 40 Euro, wenn der Teilnehmer eine Bescheinigung seines Vereins vorlegt, dass er schon mindestens ein Jahr ehrenamtlich tätig ist.

Zur Grundbildung gibt es zunehmend mehr Angebote. Beim Lesen, Schreiben und Rechnen hätten 7,5 Millionen Menschen in Deutschland Probleme. Viele könnten kein Englisch oder ihnen fehlten Computerkenntnisse, sagte Dorothee Jacobs-Krahnen. Bei Interesse könne jeder sich vertraulich und anonym beraten lassen.

Seit dem Zusammenschluss mit der VHS Radolfzell, der laut Jacobs-Krahnen sehr entspannt ablief, gibt es eine einheitliche Struktur für den Landkreis Konstanz. Die Zuständigkeiten an der VHS-Spitze sind mit Nikola Ferling als Vorsitzender, ihrer Stellvertreterin Dorothee Jacobs-Krahnen und den Assistentinnen Helga Litterst, Sabine Gassner und Christine Plouda-Handloser unverändert. Alle Dozenten seien geblieben, die Teilnehmerzahlen leicht angestiegen. "Unsere Kunden können jetzt aus den gesamten Ressourcen schöpfen. Es war der richtige Schritt zum richtigen Zeitpunkt", bekräftigte sie. Das Angebot sei insgesamt vielfältiger geworden. Viele Kurse beginnen erst im laufenden Semester.

Etwas mehr als 600 Dozenten und über 50 fest angestellte Mitarbeiter sorgen für reibungslose Abläufe. Die wirtschaftliche Lage der VHS sei stabil, versichert Jacobs-Krahnen. Die Jahresabschlüsse könnten auf der Homepage eingesehen werden.

Kunden bestimmen Kurse

Kursformate mit 15 Terminen à 90 Minuten passen nicht immer. Gefragt sind schnellerer Lernfortschritt, zielgerichtetes Lernen auf Prüfungen, der Erwerb von Grundkenntnissen einer Sprache. Anderen Teilnehmern ist der soziale Aspekt wichtig. Die VHS ist variabel: Einige Kurse laufen in den Ferien weiter, es gibt Espresso-Kurse ab einer Person, Firmen- und Schnelllerner-Kurse. "Wir orientieren uns stark an den Bedürfnissen der Kunden", sagte Dorothee Jacobs-Krahnen. In den Ferien gibt es für Erwachsene Mal-, Foto-, Sprach-, Schnupper- und Massage-Kurse. Auch zertifizierte Bildungszeitkurse hat die VHS im Programm. Jeder Arbeitnehmer bekomme fünf Tage im Jahr frei für solche Fortbildungsmaßnahmen.

Programm und Geschäftsberichte der VHS: http:// www.vhs-landkreis-konstanz.de www.vhs-landkreis-konstanz.de