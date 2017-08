Konstanz Wald in Not: Wenn Bäume Durst haben

Wald in Not: Wenn Bäume Durst haben

Die starken Niederschläge der vergangenen Tage verändern die Gesamtlage kaum: Der Wald am Bodensee leidet unter langen Trockenphasen. Das macht besonders Fichten anfällig für Schädlingsbefall. Da hat der Borkenkäfer leichtes Spiel.

Es ist nur eine kleine Demonstration. Wilfried Durejka, Referatsleiter im Kreisforstamt, und der Konstanzer Revierförster Michael Flöß inspizieren in einem Waldstück zwischen Dettingen und Langenrain frisch gefällte Fichtenstämme. Obwohl es in der Nacht zuvor kräftig geregnet hat, sind auf der Rinde kleine Häufchen von frisch ausgeworfenem Holzmehl erkennbar: Hier hat sich der Buchdrucker, eine Borkenkäferart, in die Rinde gebohrt. Als Michael Flöß mit der Axt ein Stück der Rinde entfernt und umdreht, werden die Fraßgänge des Schädlings sichtbar. Weiße Maden zappeln in der Luft.

Der hier frühzeitig erkannte Borkenkäferbefall war der Grund, warum in dem Waldstück etwa ein Dutzend Fichten gefällt werden mussten, um die weitere Ausbreitung der Schädlinge zu verhindern und zugleich den wirtschaftlichen Wert des Holzes einigermaßen zu sichern. Denn wenn der Buchdrucker sich zwischen Stamm und Rinde durchgefressen hat, ist mit Preisabschlägen beim Verkauf der Stämme zu rechnen. "Für uns ist das ein Wettlauf mit der Zeit", sagt Michael Flöß. "Und auf die Waldwirtschaft im Landkreis Konstanz bezogen: "Wir werden Fichtenanteile verlieren."

Die Ursache für die in diesem Sommer so starke Ausbreitung der Borkenkäfer und die ausnehmende Schwäche der Fichten ist mit einem Wort umschrieben: Trockenheit. Die Schädlinge finden bei trockenem und warmem Wetter, wie es zum Beispiel im Mai und Juni der Fall war, beste Entwicklungsmöglichkeiten vor. Zugleich schwächt der Wassermangel die Bäume im Wald. Ganz besonders gestresst ist der Flachwurzler Fichte. Die Abwehrkräfte schwinden, der Nadelbaum kann ohne Wasser kein Harz bilden, um die Bohrangriffe der Buchdrucker abzuwehren, wie Herbert Durejka erläutert. Michael Flöß verweist darauf, dass es bereits im Winterhalbjahr ein deutliches Regendefizit gegeben habe. Laut Meteorologie-Portal Wetterkontor fielen im Raum Konstanz im Winter 2016/17 nur 77,4 Liter Niederschlag pro Quadratmeter, das entspricht 50 Prozent des langjährigen Mittelwerts.

Die Forstleute verweisen darauf, dass fast ausschließlich im Winterhalbjahr Grundwasser gebildet wird. Im Sommer werden die Niederschläge weitgehend durch die Vegatation aufgenommen oder sie verdunsten. Herbert Durejka, der Referatsleiter für Wald und Naturschutz, ist sicher, dass die Niederschläge im Juli der Pflanzenwelt gut getan haben. Er berichtet aber auch von einem Test: "Wir haben im Wald ein Loch gegraben, nach 20 Zentimetern hat's gestaubt." Die Landesanstalt für Umwelt, Messungen und Naturschutz Baden-Württemberg (LUBW) hielt in ihrem Zustandsbericht zu Beginn des Sommers fest: "Die landesweiten quantitativen Grundwasserverhältnisse bewegen sich . . . auf unterdurchschnittlichem Niveau. Der Bodenwasserspeicher ist mittlerweile entleert." Das langjährige mittlere Grundwasserniveau dürfte landesweit nicht mehr zu erreichen sein, so die Prognose. Laut LUBW können dauerhaft rückläufige Grundwasserverhältnisse nicht ausgeschlossen werden.



