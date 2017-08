Konstanz Wahlkampf mit Sigmar Gabriel

Außenminister Sigmar Gabriel kam zwar mit etwas Verspätung zu einer SPD-Wahlkampfveranstaltung nach Konstanz, dann aber war er voll bei der Sache.

Wenn ein politischer Hochkaräter wie der SPD-Außenminister Sigmar Gabriel für eine Wahlkampfkundgebung der Sozialdemokraten in Konstanz angekündigt ist, um den örtlichen Bundestagskandidaten Tobias Volz zu unterstützen und für die Sache der Partei zu werben, dann lohnt es sich schon für die Veranstalter, die Dinge gut zu planen. Und dieser Plan sieht am Montagnachmittag, für den der Gast aus Berlin angekündigt ist, so aus: Erst tritt die Popsängerin Somersalt auf dem Münsterplatz auf. Dann stellen sich Jungsozialisten vor und leiten so langsam ins Politische über.



Und die Rede von Bundestagskandidat Tobias Volz ist zeitlich so gesetzt, dass er noch vom Standmikro aus den gerade ankommenden Außenminister auf die Bühne bitten kann. Über Stunden wird die Ankunftszeit des prominenten Gastes einige Male neu definiert, weil wohl mit Verspätung gerechnet werden muss. Und dann ist Gabriel zwar verspätet, aber doch einen Tick früher da als erwartet. Während Volz noch redet, nimmt der von Sicherheitsleuten begleitete Gabriel an einem Tisch Platz und schreibt Autogramme.

Freundlicher Beifall trifft auf einen entspannt wirkenden Spitzenpolitiker. Empathisch schüttelt er einem besonderen Neumitglied der SPD in Konstanz die Hand. Es ist die 97-jährige Agnes Schlensag. Zeitlebens war sie eine Verfechterin sozialdemokratischer Ideen, erzählt sie. Carlo Schmid, einer der Väter des Grundgesetzes und des Godesberger Programms der SPD, sei ihr Trauzeuge gewesen. Und nun, endlich, ist sie in die Partei eingetreten. Gabriel stellt schmunzelnd fest: ,"Es ist nie zu spät, SPD-Mitglied zu werden." In seiner Rede, für die er kein Manuskript benötigt, macht der Mann aus Goslar anschließend aber deutlich, dass es bei der kommenden Bundestagswahl nicht um Nostalgie, sondern um die Zukunft geht.

Gabriels schafft es, seine Kernbotschaften kurz und prägnant zu fassen. "Der Frieden ist wahrlich keine Selbstverständlichkeit", sagt der Außenminister und erteilt der Militarisierung der Außenpolitik eine Absage. Die vom amerikanischen Präsidenten geforderte Erhöhung des deutschen Anteils an der Finanzierung des Nato-Verteidigungsbündnisses sei mit ihm nicht zu machen. "Lieber sechs Prozent für Bildung ausgeben als zwei Prozent für Rüstung". Mit dem Hinweis auf notwendige Investitionen imj Bildungsbereich hat er einen weiteren Bereich angesprochen, in dem die SPD Akzente setzen will. Dafür erntet Gabriel in Konstanz Beifall. Und er sagt: "Wir müssen Europa zusammenhalten." Das sei auch für die deutsche Wirtschaft wichtig, denn 60 Prozent der deutschen Exporte gingen in die EU. Sigmar Gabriel bietet Sätze an, die sich einprägen. Etwa: "In den schwierigsten Stadtteilen müssen die besten Schulen stehen." Oder: "Vom Mindestlohn kannste keine anständige Rente kriegen".

In einer Fragerunde geht es um die Kriegsgefahr in Korea und die atomare Bedrohung der Welt, das deutsche Bildungssystem, das Handelsabkommen mit Kanada. Dieses Thema hatte eine Abordnung des Bündnisses für gerechten Welthandel eingeführt. Gabriel hört geduldig eine längere Einleitung des Fragestellers an, um anschließend seine positive Sicht des Abkommens darstellen, das er selbst mit verhandelt habe. In dieser Situation schimmert es ein wenig durch: Der Außenminister, der vorher Wirtschaftsminister war und der länger als sieben Jahre an der Spitze der Bundes-SPD stand, hat Spaß an der Kontroverse. Am Ende zieht Gabriel sein eigenes Fazit: "Irgendwie sind die Zeiten zu ernst für Bierzeltreden." Und er lobt den schönen Bodensee, an dem er selbst hin und wieder Urlaub mache – allerdings auf der anderen Seeseite. Nur Letzteres nehmen ihm die Konstanzer an diesem Nachmittag ein wenig übel.

Ein langer Tag

Bundesaußenminister Sigmar Gabriel ist am Montagmorgen auf dem Friedrichshafener Flughafen gelandet. Nach einer Pressekonferenz im Dornier-Museum besuchte er das Wirtschaftsunternehmen MTU. Mit der Fähre ging's zu einer SPD-Wahlkampfkundgebung nach Konstanz. Am Abend war Gabriel bei einer SPD-Veranstaltung in Waldshut. Hernach ging's per Flugzeug ab Zürich zurück nach Berlin.