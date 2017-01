Kreis Konstanz Wahlkampf: Wie SPD, Linke und Grüne gegen den CDU-Abgeordneten punkten wollen

Mit einer Sondierung startet der Bundestagswahlkampf im Landkreis Konstanz. Grüne, SPD und Linke loten Gemeinsamkeiten für ein rot-rot-grünes Bündnis aus. Der CDU-Abgeordnete und -Kandidat Andreas Jung bleibt gelassen. "Für mich ändert sich nichts", sagt er.

Im Sport nennt man solche Leute Seriensieger. Dreimal hintereinander hat der CDU-Politiker Andreas Jung mit deutlicher Stimmenmehrheit für seine Partei bei Bundestagswahlen im Wahlkreis Konstanz (der mit dem Landkreis Konstanz identisch ist) das Direktmandat geholt. 2005, 2009 und 2013 zog Jung unangefochten ins Parlament ein. Zuletzt lag der Stimmenanteil bei knapp 52 Prozent. Bei der Bundestagswahl im kommenden September geht der inzwischen 41 Jahre alte Rechtsanwalt wieder ins Rennen. Doch diesmal steht der Wettbewerb unter leicht veränderten Vorzeichen. Es scheint nicht ausgeschlossen, dass drei Konkurrenten zu einem demontrativen Schulterschluss kommen. Auf Einladung der Freien Grünen Liste Konstanz (FGL) wollen die Bundestagskandidaten von Grünen, SPD und Linken diese Woche mögliche Gemeinsamkeiten für ein rot-rot-grünes Bündnis ausloten.

"Rot-Rot-Grün, Spielräume, Gemeinsamkeiten, Unvereinbarkeiten" – so überschreibt der Ideengeber, der Grüne Hendrik Auhagen, die öffentliche Veranstaltung, bei der sich die CDU-Konkurrenz links der Mitte zu einer gemeinsamen Linie bekennen könnte. Es gelte, die gemeinsame Gestaltungschance auf Bundesebene auszuloten, informiert Auhagen in der Einladung. Gegenüber dieser Zeitung präzisierte er: "Es geht um die langfristige Perspektivdiskussion, nicht in erster Linie um Wahlstrategie.

" Auhagen, der in den 1980er Jahren als Nachrücker selbst zwei Jahre lang für die baden-württembergischen Grünen im Deutschen Bundestag saß, ist überzeugt, dass weder Grüne noch SPD und Linke für sich allein eine "relevante Chance auf substanzielle Politikveränderung" haben. Er sieht die Politiklandschaft vor tiefen Umbrüchen, auf die das genannte Parteienspektrum "reagieren muss, oder tendenziell untergehen wird".

Auhagens Initiative für den Interessenabgleich der Grünen mit Sozialdemokraten und Linken im Wahlkreis Konstanz hat längst eine Entsprechung auf bundespolitischer Ebene. Im Oktober des vergangenen Jahres trafen sich in Berlin 90 Bundestagsabgeordnete der Parteien, um die Möglichkeiten für ein Bündnis auszuloten. Geadelt wurde die Veranstaltung durch eine Stippvisite des SPD-Bundesvorsitzenden und derzeitigen Vizekanzlers Sigmar Gabriel. Zu den Fans einer Rot-Rot-Grün-Phalanx, auch griffig R2G genannt, zählt auf Seiten der Linken zum Beispiel der langjährige Bundestagsfraktionschef Gregor Gysi. Simon Pschorr, Konstanzer Bundestagskandidat der Linken, ließ durchblicken, er sei gespannt am die Veranstaltung am Mittwoch. Auf Kuschelkurs will er nicht gehen. "Ich habe keine Lust auf eine klassische politische Debatte nach dem Maßstab des beliebten Politikersprechs", stellte Pschorr auf Anfrage dieser Zeitung fest. Für ihn sei wichtig, welcher Reformwille bei den Gesprächspartnern in sozialen, steuerrechtlichen und wirtschaftlichen Fragen zu erkennen sei. Der SPD-Bundestagskandidat Tobias Volz bekennt, für ihn sei die Große Koalition kein Wunschbündnis gewesen.

"Daher hoffe ich bei der Bundestagswahl auf eine politische Mehrheit diesseits der Union", so Volz. Er will keinen Koalitionswahlkampf führen. Wegen anderer Verpflichtungen wird er selbst übrigens gar nicht an der Perspektivdiskussion für R2G teilnehmen. Er wird sich durch Ina Seitzl vertreten lassen, die Vorsitzende des Konstanzer SPD-Ortsvereins und Mitglied im Kreisvorstand der Partei ist.

Unabhängig von möglichen Übereinstimmungen mit SPD und Linken will der Grünen-Kandidat Martin Schmeding aus Singen ohne Koalitionsaussage in den Wahlkampf gehen. Dennoch sieht er mehr inhaltliche Schnittmengen für ein R2G-Bündniss als für eine Zusammenarbeit mit CDU oder FDP. Primäres Ziel sei es, die große Koalition in Berlin abzulösen. Der CDU-Bundestagsabgeordnete Andreas Jung betrachtet die Aktivitäten von Grünen, SPD und Linken mit Gelassenheit. Die angekündigte Suche nach Gemeinsamkeiten der Dreier-Gruppe habe keine Konsequenzen für seine eigene Position. "Für mich ändert sich nichts. Ich kandidiere hier nicht für eine Koalition, sondern für unseren Wahlkreis", so Jung

Die Veranstaltung

Rot-Rot-Grün, Spielräume, Gemeinsamkeiten, Unvereinbarkeiten: So überschreibt die Freie Grüne Liste Konstanz (FGL) eine öffentliche Veranstaltung mit den Bundestagskandidaten von Grünen, SPD und Linken am Mittwoch, 18. Januar, 19.30 Uhr, im Lokal Steg 4 (Hafenstraße 8) in Konstanz. Teilnehmen werden die Kandidaten Martin Schmeding (Grüne) und Simon Pschorr (Linke). SPD-Direktkandidat Tobias Volz wird durch Lina Seitzl vertreten. Die Konstanzer Gemeinderäte Jan Welsch (SPD), Holger Reile (Linke Liste) und Tillseiler (FGL) sollen kommunale Aspekte einbringen. Die Diskussionsrunde ist Auftakt einer neuen Veranstaltungsreihe der Grünen.