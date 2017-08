Konstanz Wahlkampf: Neutralitätsstreit um OB Burchardt geht weiter

Die Teilnahme des Konstanzer Oberbürgermeisters an einer CDU-Diskussionsrunde zur inneren Sicherheit sorgt weiter für Kritik.

Hat der Konstanzer Oberbürgermeister Uli Burchardt gegen die Neutralitätspflicht verstoßen, die in Wahlkampfzeiten für öffentliches Personal gilt? Nachdem Burchardt Anfang der zweiten August-Woche an einer CDU-Wahlveranstaltung zum Thema innere Sicherheit teilgenommen hatte, war dieser Vorwurf von der Partei Die Linke erhoben worden. Stadtsprecher Walter Rügert wies den Vorwurf zurück: Der Oberbürgermeister habe sich in der Diskussionsrunde des CDU-Bundestagskandidaten im Rahmen seiner Aufgaben ausschließlich neutral, sachlich und fachlich geäußert.



Doch inzwischen haben die Konstanzer Linken in ihrer Kritik nachgelegt. Burchardt könne nicht in Unkenntnis über die Rechtslage gewesen sein, so führen sie an. Dabei verweisen sie auf ein Schreiben von Burchardt vom 10. Mai 2017, in dem der OB selbst die Führungskräfte der Verwaltung auf die besagte Neutralitätspflicht und das Gleichbehandlungsgebot im Vorfeld von Wahlen hinweist. Zur Wahrung der Neutralität der Stadtverwaltung gegenüber Parteien und Gruppierungen seien die Mitarbeiter "ab sofort gehalten, vor der Bundestagswahl nicht mehr in dienstlicher Eigenschaft als Redner oder Auskunftsperson an Veranstaltungen politischer Parteien und Vereinigungen teilzunehmen".

Die Linke zitiert pikanterweise aus einem Schreiben, dass im Intranet der Stadtverwaltung bereitgestellt wurde und auf das nur Verwaltungspersonal und Gemeinderäte Zugriff haben. Nicht zitiert wird in der Mitteilung der Linken eine Abstufung in der Verlautbarung des OB. Darin heißt es weiter: "Insbesondere in den letzten sechs Wochen ab dem 14. August gilt das Gebot der äußersten Zurückhaltung."

Burchardts Teilnahme an der CDU-Wahlveranstaltung war im Nachgang auch vom SPD-Bundestagskandidaten Tobias Volz kritisiert worden. Volz hatte zugleich den CDU-Bundestagsabgeordneten und -kandidaten Andreas Jung attackiert. Der müsse mit der Erfahrung von zwölf Jahren im Bundestag und und in seiner Funktion als Bezirkschef der CDU Südbaden mit dem demokratischen Regeln im Wahlkampf vertraut sein. Die SPD hat übrigens selbst eine Veranstaltung absagen müssen, weil Vertreter der Konstanzer Stadtverwaltung wegen der gebotenen Neutralitätspflicht in der Vorwahlkampfzeit als Experten nicht zur Verfügung standen. Dabei ging es nicht um Wahlkampfziele der Sozialdemokraten, sondern um ein neues Baugebiet in einem Vorort.

Unterdessen hat CDU-Kandidat Jung eine weitere Veranstaltung zum Thema innere Sicherheit angekündigt. Diesmal ist der Konstanzer OB nicht dabei. Jung hat zu dem Treffen in Hilzingen am 22. August Günter Krings eingeladen. Der ist Parlamentarischer Staatssekretär im Bundesinnenministerium und Chef der CDU-Landesgruppe Nordrhein-Westfalen im Bundestag. Die Frage der Neutralitätspflicht stellt sich in diesem Fall nicht.