Konstanz Wahlkampf: Grüne Landesvorsitzende Detzer gibt sich kämpferisch

Sandra Detzer, die Vorsitzende der baden-württembergischen Grünen, ist überzeugt, dass die eigene Partei einiges besser kann als CDU und SPD. Beim Besuch in Konstanz nahm die Politikerin auch zu Überlegungen Stellung, wonach Felchen in Netzgehegen im Bodensee gezüchtet werden könnten. Detzer schließt die Installierung sogenannter Aquakulturen nicht grundsätzlich aus. Sie nennt aber Bedingungen.

Nein, geschlagen geben sich die Bundestagswahlkämpfer der Grünen noch lange nicht. Auch wenn die Partei in Umfragen seit Monaten nur noch auf einstellige Werte kommt. Sandra Detzer, die baden-württembergische Landesvorsitzende der Grünen, strahlt am Donnerstagmorgen bei ihrem Besuch in Konstanz Kampfbereitschaft aus. "Wir wollen ein zweistelliges Ergebnis haben, wir wollen die drittstärkste Kraft im Parlament werden, das ist für eine gute Zukunft notwendig." Da ist hoher Einsatz Pflicht. "Wir kämpfen mit allem, was wir haben, für dieses Ziel", sagt Detzer in der Geschäftsstelle des Kreisverbands der Grünen im Herzen der Altstadt. Sie verweist auf eine aktuelle Umfrage des Forsa-Instituts, die Zuversicht gebe. Danach würden es 50 Prozent der Befragten grundsätzlich begrüßen, wenn die Grünen nach der Bundestagswahl an einer Regierungskoalition beteiligt wären.

Bundestagskandidat Martin Schmeding hat Detzer am Bahnhof abgeholt. Sie kommt aus Lörrach. Am Bodensee will sie im Tross mit örtlichen Parteimitgliedern auf einer Tour mit dem E-Bike für die inhaltlichen Positionen der Grünen werben. Und was propagiert die 37-jährige Politikerin? Rasch ist eine wichtige Position beschrieben: Klimaschutz ist ein Muss. Unter der Stärkung nachhaltiger Mobilität verstehen die Grünen auch, ab 2030 keine neuen Autos mit Verbrennungsmotoren mehr auf die Straße zu lassen. Wobei in dem Zusammenhang über den Dieselabgasskandal zu reden ist. Detzer erkennt einen positiven Effekt: "Dieselgate gibt uns die Chance, für unsere Vorstellungen von nachhaltiger Mobilität zu werben.

" Ihr oberstes Gebot: "Die Luft in den Städten muss sauber sein." Die Landeschefin der Grünen hält es für richtig, den Dialog mit der Autoindustrie zu suchen. Fahrverbote dürften nur das letzte Mittel sein. Bundestagskandidat Schmeding fügt Grundsätzliches an: "Es gibt keinen Zweifel, dass die Autoindustrie für die Beseitigung des Problems bezahlen muss."

Was die nächste Bundesregierung unbedingt tun sollte? Ein Schwerpunkt müssten Investitionen in den Schienenverkehr sein, sagt Detzer. Es folgt der Hinweis auf die Schweiz, die sechsmal so viel Geld für das Streckennetz bereitstelle wie Deutschland. Hier sei mit CDU/CSU und SPD keine Wende zu erreichen: "Wir haben einen unfähigen CSU-Bundesverkehrsminister." Auch in der Flüchtlingspolitik müsste die nächste Bundesregierung einiges anders machen, fordert Detzer. Die Regelung, wonach die Ersteinreisestaaten für die Durchführung der Asylverfahren zuständig sind, funktioniere schon lange nicht mehr. "Wir müssen zu einer gemeinsamen europäischen Flüchtlingspolitik kommen." Dafür brauche es die Beteiligung der Grünen.

Die grüne Wahlkampfhelferin aus der Landeshauptstadt bezieht eher abwägend Position zu einem aktuellen Diskussionsthema am Bodensee. Sollen künftig Bodenseefelchen in Netzgehegen im Freiwasser des Sees gezüchtet werden dürfen? Detzers allgemeine Vorgabe: Nahrungsmittelproduktion dürfe nicht die natürlichen Lebensgrundlagen zerstören und das Tierwohl müsse geachtet werden. Nachhaltig produzierter Fisch aus der Region sei indes besser als der Import von fragwürdiger Ware aus Asien.

Eine Tür hält Detzer den Befürwortern sogenannter Aquakulturen offen: "Wir wollen es nicht ausschließen, bevor es geprüft ist. Unsere Bedingung: keine Massentierhaltung unter Wasser und keine Antibiotika." Hier hakt am Donnerstag Bundestagskandidat Martin Schmeding nochmal ein. Er sei "persönlich ablehnend" bei diesem Thema. Auf der folgenden Fahrradtour mit der Grünen-Landesvorsitzenden zum Haustürwahlkampf auf der Reichenau darf weiter diskutiert werden.

Zur Person

Sandra Detzer (37) hat in München Politikwissenschaften und Volkswirtschaftslehre studiert und in Heidelberg promoviert. Die Finanzexpertin arbeitete für den Ausschuss der Regionen in der Brüsseler EU-Zentrale, war Haushaltsreferentin der Bundestagsfraktion der Grünen und parlamentarische Beraterin für Finanzen und Wirtschaft in Stuttgart. Im November 2016 wurde Detzer zur Vorsitzenden der baden-württembergischen Grünen gewählt.