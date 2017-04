Konstanz Vor der Mai-Feier: DGB appelliert an Solidarität

Vertreter des Deutschen Gewerkschaftsbunds haben im Vorfeld des Tags der Arbeit (1. Mai) mehr gesellschaftlichen Zusammenhalt gefordert. In politisch schwierigen Zeiten dürften einzelne gesellschaftliche Gruppen nicht gegeneinander ausgespielt werden, sagte DGB-Gewerkschaftssekretär Jens Liedtke in Konstanz.

Der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) und seine Einzelgewerkschaften wollen bei den Traditionsveranstaltungen zum Tag der Arbeit am 1. Mai ein Zeichen für die Stärkung der Solidarität in der Gesellschaft setzen. Die Maifeiern am Montag in Konstanz und in Singen stehen unter dem Motto „Wir sind viele. Wir sind eins“. In politisch aufgewühlten Zeiten gelte es, die Gesellschaft zusammenzuführen und nicht weiter zu spalten. „Da ist es wichtig, den Schulterschluss zu suchen“, so warb DGB-Gewerkschaftssekretär Jens Liedtke in Konstanz bei der Vorstellung des Veranstaltungsprogramms für Solidarität. Die Gewerkschaften wollen die Gelegenheit der Maifeiern aber auch nutzen, um im Jahr der Bundestagswahl klare Forderungen an die Politik zu richten. Ein Schwerpunkt ist aus Sicht des DGB das Thema Rente. Hier setzen sich die Gewerkschaften nach Angaben von Liedtke für die Stärkung der gesetzlichen Rente ein. Das private Vorsorge-Modell der Riester-Rente sei gescheitert. Ursula Hanser, Bezirksvorsitzende der Dienstleistungsgewerkschaft Verdi stellte das Problem des Pflegekräftemangels heraus. „Wir brauchen mehr Personal“, so Hauser. Der Stellenschlüssel in den Krankenhäusern reiche nicht aus. DGB-Kreisvorsitzender Klaus Mühlherr richtete den Blick auf die Herausforderungen im Zuge der Digitalisierung der Arbeitswelt. Hier müssten im Interesse der Arbeitnehmer viele Fragen beantwortet werden. Nach Überzeugung der Gewerkschaftsvertreter muss die Arbeitgeberseite die Beschäftigten in die Entscheidungen zur Digitalisierung einbinden.