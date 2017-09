Konstanz Von Bartsch bis Schäuble: Diese Bundespolitiker kommen noch

Der Bundestagswahlkampf nimmt mächtig Fahrt auf. Eine ganze Reihe bekannter Bundespolitiker sind angekündigt. Sie werden in den nächsten beiden Wochen in Wahlveranstaltungen im Landkreis Konstanz auftreten.

Vier Wochen vor der Bundestagswahl am 24. September waren einer Umfrage des Instituts für Demoskopie Allensbach zufolge noch 46 Prozent der Wahlberechtigten unentschlossen, welcher Partei sie ihre Stimme geben sollen. Doch der Wahlkampf, der Chancen zur Meinungsbildung bietet, nimmt gerade zum Ende der baden-württembergischen Sommerferien noch einmal Fahrt auf. Blickt man auf das Restprogramm der Bewerber im Wahlkreis Konstanz, dann zeigt sich, dass die Schlussoffensive der Kandidaten eine ganze Reihe bekannter Politiker an den Landkreis führt.

Den Großteil prominenter Unterstützer mobilisiert der CDU-Bundestagsabgeordnete und -kandidat Andreas Jung. Mit größerer Aufmerksamkeit kann sicher Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble rechnen, der am Freitag, 8. September, 17 Uhr, zu einer CDU-Kundgebung ins Radolfzeller Milchwerk kommt. Es folgt am Montag, 11. September, Volker Kauder, Chef der CDU/CSU-Bundestagsfraktion (Stockach, Adler Post, 19 Uhr). Dann geht es Schlag auf Schlag weiter: CDU-Innenpolitiker Clemens Binninger (Arlen, 12. September, 19 Uhr), Ex-Umweltminister Klaus Töpfer (Hegne, 14. September, 19.30 Uhr), Kultusministerin Susanne Eisenmann (Gaienhofen-Horn, 16. September, 15.30 Uhr), die Vorsitzende der CSU-Landesgruppe im Bundestag, Gerda Hasselfeld (Reichenau, 18. September, 18 Uhr), Landesinnenminister Thomas Strobl (Stadthalle Engen, 20. September, 20 Uhr). Und zum Abschluss kommt Kanzleramtsminister Peter Altmaier nach Konstanz (22. September, 11.30 Uhr, Konzil).

Im Team des Bundestagskandidaten Tobias Volz schaut man etwas neidvoll auf die Polit-Parade der CDU. Die Sozialdemokraten hatten ihren Wahlkundgebungshöhepunkt mit dem Besuch von Außenminister Sigmar Gabriel. Veranstaltungen mit weiteren bundesweit bekannten Parteifunktionären werde es nicht geben, so informierte Winfried Kropp, Sprecher des SPD-Wahlkampfteams. Kropp ist überzeugt, dass es für Kandidaten, die bereits im Bundestag vertreten sind, einfacher ist, bekannte Parteifreunde für eine Veranstaltung am Bodensee zu gewinnen.

Drei andere Kandidaten wollen indes noch mit Gastrednern punkten. Martin Schmeding, Bundestagskandidat der Grünen, präsentiert am Donnerstag, 7. September, Sandra Detzer, die Landesvorsitzende der Partei. Zum gemeinsamen Programm zählt Haustürwahlkampf auf der Reichenau. Am Freitag, 15. September, kommt mit der Fraktionsvorsitzenden im Bundestag, Katrin Göring-Eckardt, grünes Spitzenpersonal aus Berlin. Ab 17.30 Uhr darf in Konstanz (Hedickes Terracotta) diskutiert werden.

Simon Pschorr, Kandidat der Linken, hat auch noch einen Pfeil im Köcher. Er präsentiert am Dienstag, 12. September, auf einer Abendveranstaltung im Konstanzer Konzil (20 Uhr) Dietmar Bartsch, den Vorsitzenden der Linksfraktion im Bundestag. FDP-Bewerber Tassilo Richter bietet derweil mit Andreas Glück noch einen Landtagsabgeordneten der Liberalen auf. Beim Gesprächsabend in der Eigeltinger Lochmühle am Mittwoch, 13. September, 19.30 Uhr, geht es um das Jagd- und Waffenrecht.