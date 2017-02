Kreis Konstanz Von A wie Arabisch bis Z wie Zumba: Das bietet die Volkshochschule im Kreis Konstanz

Mit 54 Mitarbeitern und über 600 Dozenten organisiert die Volkshochschule im Landkreis Konstanz im neuen Semester insgesamt 1782 Kurse. Wir stellen die Einrichtung und das Programm vor.

An diesem nebligen, dunklen Morgen ist es noch still in der Konstanzer Altstadt. Die Geschäfte haben noch geschlossen, kaum jemand ist unterwegs. In der Katzgasse 7 brennt aber bereits Licht und die Tür ist offen. Denn in den Räumen der Volkshochschule finden an diesem Tag knapp 50 Kurse statt, von sieben Uhr morgens bis 22 Uhr abends.

Mit ihren 54 Mitarbeitern organisiert die Volkshochschule im neuen Semester 1782 Kurse im gesamten Landkreis. Mehr als 600 Dozenten bringen den Teilnehmern neue Sprachen bei, halten Vorträge oder trainieren die Kursbesucher beim Aerobic. Das sind Dimensionen, die das große Weiterbildungsangebot deutlich machen. Nach dem Zusammenschluss mit der Vhs Radolfzell im vergangenen Jahr ist das Kursangebot der Kreisvolkshochschule nochmals gewachsen. Zuerst erfüllt die Vhs natürlich ihren Bildungsauftrag. Neue Kursideen sind durchaus willkommen: "Vorschläge bekommen wir von allen Seiten, deshalb ist kein Semesterprogramm wie das andere", sagt Dorothee Jacobs-Krahnen, Hauptstellenleiterin in Konstanz. "Mit unseren Themen versuchen wir, die Bedürfnisse der Zeit zu decken." Auf diese Weise finden täglich die verschiedensten Kurse Tür an Tür statt – und so vielfältig kann das Programm an einem Tag aussehen:

So abwechslungsreich wird das Angebot im kommenden Semester

In ihrem Programm bietet die Volkshochschule Landkreis Konstanz von Februar bis August 2017 unter dem Motto „Regional. International. Vhs.“ mehr als 1700 Kurse an

Vorträge: Im Jahr der Religionen beschäftigen sich viele Vorträge mit den Weltreligionen und deren Bedeutung in der heutigen Gesellschaft. Daneben werden aktuelle Europa-Fragen behandelt: Lars Feld geht am 20. Juni zum Beispiel der Frage „Was nun Europa?“ nach und Dirk Leuffen zeigt am 23. Mai, wie es nach dem Brexit weitergeht. Neu ist eine Lesereihe mit vorwiegend heimischen Autoren und Autorinnen. Der kostenfreie Vortrag zum Semesterbeginn wird in Stockach veranstaltet: Wanja Wolff erklärt am 3. März, wie Willensanstrengung im Kopf aussieht. Sprachen: Wer sich aus erster Hand ein Bild vom internationalen Geschehen machen möchte, kann sich ein Bild vom Sprachangebot machen. Die Volkshochschule bietet mehr als 20 Fremdsprachen an, von den europäischen Sprachen bis hin zu Indonesisch und Hebräisch. Gesellschaft und Kultur: Der Fachbereich Gesellschaft bietet Kurse zur Stärkung der Persönlichkeit an. Dabei geht es um Problemlösungen, Kompetenzentwicklung und Konfliktmanagement. Die Vortragsreihe „Fit im Ehrenamt“ wird nun auch verstärkt in Singen und Stockach angeboten. Zu kreativen Fähigkeiten und kulturellen Interessen steht neben klassischen Angeboten wie Zeichnen auch Ausgefalleneres, zum Beispiel Goldschmieden und Gebärdensprache, im Programm. Gesundheit: Der Schwerpunkt der 317 Kurse im Bereich Gesundheit und Bewegung liegt in diesem Semester auf Präventionsangeboten. Die Kurse im Bereich Essen und Trinken zeigen auf, wie man sich ausgewogen, abwechslungsreich und genussvoll ernähren kann. Interessierten Neulingen wird empfohlen, das Angebot der Schnupperkurse wahrzunehmen. Beruf: Neu im Frühjahrsprogramm sind zum Beispiel die Kurse „3D-Druck zum Anfassen“ und Veranstaltungsmanagement. Ein Schwerpunkt liegt außerdem im Bereich der Office-Programme und auch Online-Kurse werden wieder angeboten. Ansonsten reicht die Palette von Webdesign bis hin zu Stress- und Beschwerdemanagement.

Infos zum Kursprogramm unter: www.vhs-konstanz-singen.de