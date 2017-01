Kreis Konstanz Vogelgrippe: Geflügel am Bodensee muss weiterhin im Stall bleiben

Das baden-württembergische Landwirtschaftsministerium lockert die Beschränkungen zur Geflügelpest-Vorsorge. Der Bodenseeraum bleibt aber Risikogebiet. Hier ändert sich wenig. Die Stallpflicht für Zuchtgeflügel bleibt bestehen.

Ab Donnerstag gelten veränderte Vorgaben für die Geflügelpest-Vorsorge. Das baden-württembergische Landwirtschaftsministerium hebt die landesweite Stallpflicht für Zuchtgeflügel auf und beschränkt (vorerst bis 15. März) das Freilaufverbot für Hühner, Enten oder Gänse auf bestimmte Risikogebiete, in denen die Gefährdungsmöglichkeit als hoch eingestuft wird. Da der Landkreis Konstanz und der Bodenseekreis zu diesen Risikogebieten zählen, ändert sich hier wenig. Züchter dürfen ihr Federvieh weiterhin nicht frei auf der Wiese laufen lassen. Der Biologe Wolfgang Fiedler von der Vogelwarte Radolfzell räumte ein, das Max Planck Institut für Ornithologie habe die Risikolage in der Region abseits eines schmalen Gürtels um den See etwas entspannter eingeschätzt als das Ministerium. Eine Chance auf Änderung haben höchstens Rassegeflügelzüchter und private Halter mit nur wenigen Tieren. Die können sich von der Aufstallpflicht befreien lassen, so heißt es in der Verordnung des Ministeriums.

Die Stallpflicht für Zuchtgeflügel sowie besondere Hygienevorschriften in den Haltungen waren im November 2016 eingeführt worden, nachdem am Bodensee die ersten Fälle von Vogelgrippe bei Wildvögeln festgestellt worden waren. Bei der Untersuchung von verendeten Wildenten war das hochansteckende Virus H5N8 diagnostiziert worden. Bis zum Dienstag wurden nach Angaben des Ministeriums in Baden-Württemberg 304 Infektionsfälle bei Wildvögeln bestätigt; allein 294 davon in den Landkreisen Konstanz und Bodenseekreis. Die beiden Landkreise bleiben nun Risikogebiet, obwohl im Januar nur noch ein Infektionsfall hinzugekommen ist. Fünf Untersuchungen stehen allerdings noch aus.

Nach Angaben von Hans Pfeilsticker, Tiermediziner im Kreisveterinäramt, müssen Geflügelhaltungen, die von der Stallpflicht befreit werden wollen, einen Antrag ans Veterinäramt stellen. Dann werde der Fall geprüft. Allein im Landkreis Konstanz sind dem Amt 633 Geflügelhalter gemeldet. Pfeilsticker weist darauf hin, dass es Geflügelarten gibt, die mehr als andere unter der Kasernierung in Volieren und Ställen leiden. Dazu zählen Laufvögel wie der Strauß, aber auch Wasservögel wie Enten und Gänse. Hier muss also sorgsam zwischen artgerechter Haltung und Seuchenschutz abgewogen werden. Nach Einschätzung des Biologen Ingo Irmler aus dem Kreis Sigmaringen wird derzeit bei der Bewältigung der Krise den Kleinhaltern von Federvieh eine Verantwortung für die industriellen Geflügelhalter zugewiesen. Er empfiehlt, die Risikofaktoren in Großbetrieben zu minimieren, bei der Besatzdichte, aber auch bei Tiertransporten. Unter dem Aspekt der Seuchenvermeidung gibt das derzeitige Krisenmangement dem Ministerium recht. Bisher gab es in baden-württembergischen Zuchtbetrieben noch keinen Infektionsfall.