Konstanz Verkehrswacht warnt zum Schulanfang: Die Gefahr lauert auf der Straße

Die Kreisverkehrswacht Konstanz-Hegau fordert zum Schulstart Autofahrer zur Rücksichtnahme auf. Der Vorsitzende Willi Streit kritisiert die Elterntaxis. Kreisweit werden rund 3000 Kinder eingeschult.

Der Appell ist nicht neu, aber er ist jedes Jahr aufs Neue brandaktuell. Der Appell richtet sich vorrangig an motorisierte Verkehrsteilnehmer und er lautet: Bitte langsam! Schule hat begonnen. In den kommenden Wochen wird das Transparent mit diesem Motto auf Initiative der Kreisverkehrswacht Konstanz-Hegau wieder an vielen Ortszufahrten und im Umfeld von Schulen zu sehen sein. So sollen Autofahrer an eine vorausschauende und rücksichtsvolle Fahrweise erinnert werden. Verkehrswacht-Sprecher Dirk Vairo verweist auf Zahlen, um die Dimensionen deutlich machen. Zum Schulbeginn ab dem 11. September werden im Landkreis Konstanz rund 3000 Kinder eingeschult. Im Jahr 2016 gab es im Kreisgebiet 34 Schulwegunfälle, 2015 waren es 27. Bundesweit kam im vergangenen Jahr alle 19 Minuten ein Junge oder Mädchen unter 15 Jahren im Straßenverkehr zu Schaden.

Dirk Vairo, der als Polizeibeamter im Verkehrskommissariat Mühlhausen-Ehingen tätig ist, engagiert sich mit seinem Kollegen und Verkehrswacht-Vorstandsmitglied Jürgen Vorbringer ehrenamtlich als Moderator für zwei Projekte des Deutschen Verkehrssicherheitsrats: Kinder im Straßenverkehr (KiS) und Kind und Verkehr (KUV). Ziel ist die Vision Null: Kein Kind soll mehr im Straßenverkehr zu schaden kommen. Vairo und Vorbringer erläuterten in einer Stellungnahme der Kreisverkehrswacht, dass Schulanfänger ein geringer ausgeprägtes Gefahrenbewusstsein als Erwachsene haben. Kinder bewegten sich unsicher im Straßenverkehr, sie könnten nicht über parkende Fahrzeuge hinwegschauen und Entfernung und Tempo von Autos schwerlich einschätzen. Auch die Bedeutung von Verkehrszeichen sei vielen Schulanfängern nicht geläufig. Die Kreisverkehrswacht rät Eltern dringend, mit den Kindern den Schulweg einzuüben.

Wenn Verkehrswacht-Vorsitzender Willi Streit nach Problemen im Verhältnis Schulanfänger, Eltern und Straßenverkehr befragt wird, kommt er auf das teilweise undisziplinierte Verhalten der Elterntaxis zu sprechen. Gemeint sind hier Mütter und Väter, die ihr Kind mit dem Auto zur Schule bringen und am liebsten unmittelbar vor dem Eingang aussteigen lassen. Auf dem Gehweg wenden, im absoluten Halteverbot parken, gegen die Fahrtrichtung fahren: Streit spricht von "teilweise chaotischen Szenen" und einer Problematik, die sich von Jahr zu Jahr verstärke. Mancherorts werde bereits über eine Bannmeile um Schulhäuser diskutiert. "Dem allmorgendlichen Stau vor Schulen durch Elterntaxis kann meines Erachtens nur mit einem sehr deutlichen Appell an die Vernunft der Eltern begegnet werden", stellt Streit fest. Bleibe dies ohne Erfolg, seien Knöllchen zur Ahndung von Regelverstößen konsequent. Man müsse den Eltern klar machen, dass sie ihre Kindern nur im Ausnahmefall mit dem Auto zur Schule bringen sollten. Ansonsten würden Kinder in ihrer Entwicklung zur Selbstständigkeit gehindert. Eltern sollten nicht nur einen Schulwegeplan erhalten, sondern auch Infos über spezielle Zonen zum Ein- und Aussteigen der Kinder.

Ratschläge fürmehr Sicherheit

Die Kreisverkehrswacht hält Tipps für Eltern bereit, wie Unfallgefahren für Schulanfänger minimiert werden können: