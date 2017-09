Konstanz Verkehrsbilanz: Zahl tödlicher Unfälle schnellt nach oben

Das Polizeipräsidium Konstanz alarmiert: Im ersten Halbjahr gab es deutlich mehr Unfälle mit Personenschaden. Tempolimits auf Gefahrenstrecken und Präventionsmaßnahmen sollen helfen, den Negativtrend zu stoppen.

Auf den Straßen im Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Konstanz sind im ersten Halbjahr 2017 deutlich mehr Menschen zu Schaden gekommen als im Vergleichsraum des Vorjahrs. Wie aus der am Donnerstag bekannt gemachten Verkehrsunfallbilanz hervorgeht, blieb zwar die Gesamtzahl der Unfälle in den Landkreisen Konstanz, Ravensburg, Sigmaringen und Bodenseekreis mit 12 377 (plus 15) nahezu unverändert. Überproportional gestiegen sei aber die Zahl der Unfälle, bei denen Verkehrsteilnehmer verletzt oder getötet wurden, führte Polizeivizepräsident Uwe Stürmer aus. Demnach wurden 1832 Personen leicht verletzt, 222 mehr als in den ersten sechs Monaten 2016. Die Zahl der Schwerverletzten stieg im Vergleich um 28 auf 457. Die Zahl der Unfalltoten erhöhte sich von 17 (2016) auf 30 und hat sich damit nahezu verdoppelt. Von den 30 Personen, die zu Tode kamen, saßen elf im Auto, acht waren mit dem Motorrad unterwegs, zwei mit Leichtkrafträdern, vier mit dem Fahrrad und vier zu Fuß. Ein Traktorfahrer kam ums Leben.

Stürmer äußerte sich in der Mitteilung des Präsidiums alarmiert, zumal der Trend auch im laufenden Quartal anhalte: "Diese Zahlen . . . geben Anlass zur Sorge und fordern deutliche Reaktionen." Das Polizeipräsidium werde in Zusammenarbeit mit Partnerorganisationen, die sich um Verkehrssicherheit bemühen, "alles in seiner Macht stehende tun, um diesem negativen Trend spürbar entgegenzuwirken". So werde die Polizei nicht tatenlos zusehen, wenn sich bestimmte Straßen zu beliebten Rennstrecken für Motorradfahrer entwickeln. Vor diesem Hintergrund wurde beispielsweise für die Landestraße 197 zwischen Stetten am kalten Markt und Thiergarten ein Tempo-60-Limit angeordnet.

Immer wieder komme es zu schweren Unfällen, bei denen der Verdacht naheliege, dass Fahrer durch die Benutzung von Smartphones oder andere Geräte abgelenkt worden seien, so erläuterte das Präsidium. Besondere Präventionsanstrengungen will die Polizei auf die Nutzer von Elektrofahrrädern richten. Deren Risiko, bei einem Unfall zu sterben, sei doppelt so hoch wie bei Radfahrern, die ohne Motor unterwegs sind.