Region Verkaufsoffene Sonntage in der Region - mit Bildern!

Am Sonntag fand bei mildem Frühlingswetter in vielen Städten in der Region ein verkaufsoffener Sonntag statt. Tausende nutzten die Gelegenheit zum bummeln und shoppen.

Verkaufsoffener Sonntag in Konstanz

Einkaufs-Erfolg am Sonntag in Schwenningen

Frühlingsmarkt mit verkaufsoffenem Sonntag in Lauchringen

Verkaufsoffener Sonntag in Radolfzell

Vor allem Familien flanierten am Sonntag durch die Konstanzer Innenstadt , bummelten in aller Ruhe durch die Geschäfte und genossen das vielseitige Freiluftprogramm. Die Kinder schnitzen mit Begeisterung Radieschen-Mäuse, bastelten Osterhasen-Blumentöpfe oder löschten mit den Angehörigen der Freiwilligen Feuerwehr Konstanz mittels Feuerlöscher lodernde Flammen. Spektakulär war auch die Fettexplosion, denn die Feuerwehrleute demonstrierten eindrücklich, was passiert, wenn Wasser auf heißes Öl geschüttet wird.Der Sonntag in Schwenningen war geprägt von lockerer, genussvoller Frühlingsatmosphäre. Die Massen schoben sich durch die gesamte Fußgängerzone bis auf den Muslenplatz, auf dem ebenfalls Hochbetrieb herrschte und die überquellenden Busse zeigten, dass nicht nur Schwenninger den Weg in die Innenstadt fanden.Dertraditionelle Frühlingsmarkt mit verkaufsoffenem Sonntag lockte wieder zahlreiche Besucher in die Lauchringer Hauptstraße und sorgte bei gutem Wetter für Volksfest-Atmosphäre. Die Straße war zur Fußgängerzone gesperrt, hier waren 40 Stände vertreten, fast doppelt so viele, wie in den vergangenen Jahren. Ihre Betreiber hatten sich auf die frühlingshafte und vorösterliche Zeit gut vorbereitet. Bei vielen galt das Motto „Selbstgemacht mit Herz und Esprit“, was sich in selbstgemachten Erzeugnissen wie Marmelade, Honig und Schnaps, aber auch Designerschmuck und Selbstgemachtem aus Stoff, Glas und Holz äußerte. Gegen den Hunger hatten die Besucher die Qual der Wahl: Von Pizza, über Bratwurst, Fisch-Spezialitäten und Spießen, bis hin zu türkischen Spezialitäten, Kaffee und Kuchen sowie einer großen Auswahl an Süßem reichte das große kulinarische Angebot. Zudem lockten die inhabergeführten Geschäfte mit offenen Türen, Aktionen und Gutscheinen.

Am Sonntag fand in Radolfzell der erste verkaufsoffene Sonntag des Jahres statt. Parallel zu den Verkaufssonntagen in Konstanz und Engen lockte der Auftakt der Radolfzeller Aktionsgemeinschaft zahlreiche Besucher in die Stadt. Ein umfangreiches Programm machte den Tag zu einem familientauglichen Ereignis. Von 12.30 bis 17.30 Uhr hatten die Geschäfte in der Altstadt, der Seemeile und im Herstellerverkaufszentrum seemaxx ihre Türen geöffnet. Unter dem Motto See(h)reise sorgte die veranstaltende Aktionsgemeinschaft mit einer Palette an Aktionen für einen zusätzlichen Anziehungsmagneten.