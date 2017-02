Kreis Konstanz Unternehmer soll 1,2 Millionen Euro in der Schweiz versteckt haben: Haftstrafe für einen Steuersünder

Die Richterin wird deutlich: Der Angeklagte habe den Hals nicht voll kriegen können, sagt sie in ihrer Urteilsbegründung und verhängt zwei Jahre und neun Monate Haft. Das Gericht sah es als erweisen an, dass der Unternehmer gezielt Geld in der Schweiz versteckt hat. Mindestens 1,2 Millionen Euro soll der Mann hinterzogen haben.

Über 100 Tonnen Fleisch verarbeitete und verkaufte er jährlich. Dann bekam ein 51-jähriger Unternehmer aus dem Bodenseekreis Ärger mit der Justiz. Nun wurde er zu einer Haftstrafe von zwei Jahren und neun Monaten verurteilt. Das Amtsgericht Konstanz legte ihm zur Last, „mit krimineller Energie, planvoll und systematisch“ über neun Jahre hinweg Steuern in Höhe von mindestens 1,2 Millionen Euro hinterzogen zu haben, indem er Geld am Fiskus vorbei in die Schweiz transferierte. „Sie konnten den Hals nicht voll genug bekommen“, sagte die Richterin in der Urteilsbegründung. Eine Bewährung gibt sie nicht. „Steuerhinterziehung ist kein Kavaliersdelikt“, betonte sie.

Das „Geschäftsmodell“, wie es der Staatsanwalt bezeichnete, flog auf, weil der Name des Angeklagten auf einer Steuersünder-CD stand, die das Land Rheinland-Pfalz 2013 kaufte. Die Kontoauszüge bei Schweizer Banken wiesen demnach für Ende 2007 ein Guthaben von 350 000 Euro aus, der Betrag stieg bis Ende 2012 auf 1,45 Millionen Euro. Die Zinseinkünfte wurden allerdings nie versteuert, weshalb die Steuerfahndung in Aktion trat. Die Ermittler durchsuchten Geschäfts- und Privaträume und entdeckten Schwarzbücher, auf denen die realen Umsätze verbucht waren. Sie lagen für die Jahre 2005 bis 2013 um mehr als vier Millionen Euro über den beim Finanzamt angegebenen Umsätzen.

Bei dem Geld handelt es sich um Einnahmen eines Fleisch verarbeitenden Betriebs, der seine Produkte mit derzeit 20 Verkaufswagen im Süden von Baden-Württemberg offeriert. Nach den Ermittlungen der Steuerfahndung liegt der Umsatz pro Wagen täglich bei 500 bis 700 Euro. Während in den Schwarzbüchern notiert wurde, welchen Umsatz jeder einzelne Fahrer machte, fehlten in der offiziellen Betriebs-EDV ganze Tageseinnahmen einzelner Wagen. Da die Wagen bestimmte Touren unternahmen, ließ sich rückwirkend berechnen, welche Tage nicht verbucht wurden. Rückschlüsse ließen sich auch aus dem Einkauf der Rohware schließen. So kaufte er beispielsweise 2010 rund 290 000 Stück Kleingeflügel ein, in der Buchhaltung fehlten beim Verkauf dann 58 000 Stück. Statt auch einen Teil der Ausgaben zu verstecken, war er auf dieser Seite der Buchhaltung, die seine Steuerschuld ja senkte, ganz korrekt.

Mit einer Inhaftierung bestehe die Gefahr, dass das Unternehmen „untergehen“ könnte. „Das sehe ich schon“, sagte die Richterin. Sie teilte aber die Meinung des Staatsanwalts, dass der Mann nicht aktiv zur Aufklärung beigetragen habe, keine echte Reue zeige und nur gestanden habe, was man durch die Steuerfahndung nachweisen konnte. Zur vollständigen Wiedergutmachung der Steuerschuld kann das Unternehmen derzeit nicht beitragen, weil es Planinsolvenz angemeldet hat. „Ich bin mir aber relativ sicher, dass Sie noch irgendwo Geld versteckt haben“, sagte die Richterin, womit sie dem Angeklagten gleichzeitig einen Tipp für die Zeit bis zu einem möglichen Berufungsverfahren mit auf den Weg gab.

Der Verteidiger Klaus-Martin Rogg aus Ravensburg kündigte Berufung an. Er hatte am Amtsgericht auf eine Bewährungsstrafe plädiert, auch mit dem Argument, dass dem Chef die Chance eröffnet werden solle, für sein 20 Mitarbeiter großes Unternehmen weiter Geld erwirtschaften und somit Steuern nachzahlen zu können. Die im Prozess festgestellte Schadenssumme in Höhe von 1,2 Millionen Euro habe er zurückbezahlt, nun sei sein Mandant willens, die aus der Steuerschätzung des Finanzamts geforderte Summe, die den genannten Betrag um einige 100 000 Euro übersteigt, zu begleichen. „Dafür arbeitet mein Mandant Tag und Nacht.“

Sein Mandant sei „nicht kriminell“, sagte Rogg. Er beschrieb den Mann, der mit dicker Lederjacke auf der Anklagebank saß und die Urteilsverkündung regungslos entgegennahm, als „einfachen Menschen, brav und bieder, der schafft sein Zeug“. Das Schwarzgeld habe er nicht in Luxusautos gesteckt, nicht in der Südsee verprasst, sondern in den Betrieb investiert. Steuerhinterziehung werde gemeinhin als „Volkssport“ betrieben, so Rechtsanwalt Rogg. Er zog den Vergleich zum Fall Uli Hoeneß (dreieinhalb Jahre für fast 30 Millionen Euro Steuerbetrug) und stellte im Lichte des Münchner Urteils für seinen Mandanten die Frage: „Welches Urteil können wir den Leuten da draußen plausibel erklären?“ Denn das Steuerstrafrecht sei ein „Mysterium“. Rogg hält es für einen Fehler, dass Steuersünder nach einer Selbstanzeige straffrei bleiben. Dieses Gesetz vermittle den fatalen Eindruck in der Bevölkerung, dass Steuerhinterziehung ein „Volkssport“ sei. Auch bei dem 51-Jährigen sei es im Laufe der Jahre „leider zur traurigen Selbstverständlichkeit“ geworden. „Planvolles kriminelles Handeln“ könne dem Unternehmer aber nicht vorgeworfen werden.



Steuerhinterziehung

Im strafrechtlichen Sinne begeht Steuerhinterziehung, wer vorsätzlich Tatsachen verschweigt, die zu einer Besteuerung führen würden. In besonders schweren Fällen droht eine Freiheitsstrafe von bis zu zehn Jahren. Die Grenze zwischen Bewährungsurteil und Vollzug liegt nach der sogenannten Landshuter Bauunternehmerentscheidung des BGH im Jahr 2008 bei einer Million Euro hinterzogener Steuern. Wenn ein Täter sich selbst anzeigt, bevor gegen ihn ermittelt wird, geht er straffrei aus. (shi)