Kreis Konstanz Unternehmer in Bodensee-Region zeigen Optimismus

Die IHK Hochrhein-Bodensee ermittelt den neuen Geschäftsklimaindex – und der ist so positiv wie seit 20 Jahren nicht mehr.

Die Zahl der Aufträge steigt, auch von den nächsten Monaten erwarten sich die Unternehmen gute Geschäfte, und auch der Arbeitsmarkt dürfte von der guten Konjunktur profitieren – im Bericht der Industrie- und Handelskammer (IHK) Hochrhein-Bodensee über das von ihr abgefragte aktuelle Konjunkturklima bei Unternehmen gibt es viele optimistische Einschätzungen. Und in der Tat sei der Konjunkturklima-Index in der Bodensee- und Hochrhein-Region „auf dem höchsten Stand seit 20 Jahren“, wie es in einer Presseerklärung der IHK heißt. Sorgen bereite allerdings der Fachkräftemangel, zudem fürchteten sich die Unternehmer vor zusätzlichen Arbeitskosten.

Die IHK Hochrhein-Bodensee hat nach eigenen Angaben mehr als 36 000 Mitgliedsbetriebe in den Sparten Industrie, Handel und Dienstleistung. Ihr Gebiet umfasst die Landkreise Konstanz, Waldshut und Lörrach. Regelmäßig ermittelt die IHK quartalsweise in einer Umfrage unter den Unternehmen, wie die Firmenchefs die Geschäftslage und die Aussichten einschätzen und ermittelt so den Konjunkturklima-Index. Und der aktuelle liegt in ihrer Region höher als der landesweite für Baden-Württemberg.

Dabei habe es in den vergangenen Monaten einen deutlichen Anstieg gegeben, wie es in der Presseinfo der IHK weiter heißt. Dies gilt insbesondere für Industrie und Dienstleistungen. Insgesamt beurteilen laut IHK mehr als zwei Drittel der an der Umfrage teilnehmenden Betriebe ihre momentane Geschäftslage als gut, 30 Prozent als befriedigend und nur ein Prozent als schlecht. Und rund 95 Prozent gehen für die nächsten Monate von einer gleichbleibenden oder besseren Entwicklung aus.

„Die Wirtschaft wird weiter im Inland investieren“, zeigt sich die IHK überzeugt. Rund ein Drittel der Betriebe rechne mit steigenden Investitionen, bei rund 53 Prozent sollen diese gleichbleiben. „Und auch der Arbeitsmarkt dürfte von der anziehenden Konjunktur profitieren“, schreibt die IHK. Die Zahl der Unternehmen, die ihre Zahl der Beschäftigten erhöhen will, sei seit dem Jahreswechsel von 25 auf 30 Prozent angestiegen. 62 Prozent der Firmen wollen in den kommenden Monaten die Mitarbeiterzahl konstant halten, sieben Prozent erwarten fallende Beschäftigtenzahlen.

Der Fachkräftemangel trübt die gute Stimmung. Er gilt als handfestes Risiko für die wirtschaftliche Entwicklung. Auch fürchten laut IHK viele ein Ansteigen der Arbeitskosten. Hier spiele auch die bevorstehende Bundestagswahl im September eine Rolle: Unter Unternehmern gibt es die Sorge, dass teure Wahlgeschenke gemacht werden. Als positiv bewertet die IHK den Ausgang der Präsidentschaftswahl in Frankreich. „Die akute Gefahr eines Auseinanderbrechens der Eurozone“ sei mit dem Wahlausgang erst einmal gebannt, und dies gebe Unternehmen Sicherheit.