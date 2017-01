Kreis Konstanz Unternehmen im Landkreis Konstanz fordern Breitbandausbau

Die Wirtschaftsförderungsstelle des Landratsamts hat knapp 2300 Unternehmen im Kreis Konstanz nach ihrer Standort-Zufriedenheit befragt. Das Ergebnis: Der Breitbandausbau schreitet zu langsam voran. Auch der Fachkräftemangel macht den Betrieben zu schaffen

– Die Unternehmen in der Region sorgen sich wegen des schleppenden Breitbandausbaus für schnelles Internet. Auch der zunehmende Fachkräftemangel bereitet Sorge. Das ergab eine Befragung der Wirtschaftsförderungsstelle des Landratsamts zum Standort Landkreis Konstanz. Die Ergebnisse der Umfrage, an der knapp 2300 Unternehmen teilnahmen, wurden im Milchwerk Radolfzell vorgestellt. Zur Präsentation eingeladen waren Unternehmen, Kreisräte sowie Bürgermeister des Landkreises. Ein Ziel der Befragung ist die Zusammenarbeit zwischen Verwaltungen und Unternehmen zu verbessern.

Josef Rother von der beauftragten Gesellschaft für angewandte Kommunalforschung aus Marburg, die die Befragung durchgeführt hatte, stellte die Auswertung vor. Als wichtigste Standortfaktoren für ein erfolgreiches Geschäft nannten die Firmen die Breitbandversorgung, ausreichend Arbeitskräfte und die Straßenanbindung. Doch gerade die oft mäßige Internetanbindung mache den Unternehmern in der Region Sorgen. Das bestätigte unter anderem Hermann Püthe, Geschäftsführer beim Netzteilhersteller Inpotron aus Hilzingen. „Wenn die Digitalisierung und die Breitbandtechnik nicht ausgebaut werden, wird das noch zu einem Problem“, erklärte er in der Podiumsdiskussion.

Als weitere Schwierigkeit wurde von den Befragten immer wieder der Mangel an Fachkräften genannt. „Wir müssen herüberbringen, dass man in der Region nicht nur gut leben, sondern auch gut arbeiten kann“, erklärte Landrat Frank Hämmerle. Dies liege unter anderem an der Wohnsituation in der Region. Häuser und Wohnungen seien schwer zu finden, die Miet- und Kaufpreise für sie zu hoch.

Der Fachkräftemangel könnte nach Ansicht von Jutta Driesch, Vorsitzende der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit Konstanz-Ravensburg, am leichtesten durch Frauen behoben werden: „Ich sehe großes Potenzial bei Fachkräften durch Frauen“, sagte sie. Generell fordert sie, dass noch mehr Arbeitskräfte Weiterbildungsmaßnahmen wahrnehmen sollten, um die fachliche Kompetenz zu steigern. Dafür stünden rund 20 Millionen Euro zur Verfügung.

Welchen Stellenwert die Betriebe für die Städte und Kommunen haben, verdeutlichte Radolfzells Oberbürgermeister Martin Staab: „Für uns ist es von größter Wichtigkeit, dass es den Unternehmen gut geht. Sie sind der Motor in einer Stadt." Zur Unterstützung dient die Stabsstelle Wirtschaftsförderung, die das Landratsamt als zentrale Anlaufstelle für die Unternehmen eingerichtet hat, um sich mit den Entwicklungen in den Betrieben auseinanderzusetzen.

Die Befragung

Die Gesellschaft für angewandte Kommunalforschung aus Marburg hat 2298 Betriebe des Landkreises zu den Themen Standortzufriedenheit, Entwicklungspläne, Gewerbeflächenbedarf, Fachkräftebedarf und Kooperationen befragt. 21 413 Beschäftigte, und somit jeder siebte Arbeitnehmer, nahmen an der Umfrage teil. Das entspricht einer Quote von 21 Prozent, was von der Gesellschaft als gut und aussagekräftig eingestuft wird. Rund die Hälfte von ihnen sind in den Bereichen Handwerk und Dienstleistungen tätig, ein Drittel davon in Kleinbetrieben. Mehr als 80 Prozent der Unternehmen erwarten in Zukunft Schwierigkeiten bei der Stellenbesetzung. Gleichzeitig gaben 170 Betriebe (41 Prozent) an, dass sie Flüchtlinge beschäftigen können. (ja)