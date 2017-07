Büsingen Unbekannte stehlen sechs Bootsmotoren

Die Wasserschutzpolizei fahndet nach Tätern, die sich auf den Diebstahl von Außenbordmotoren spezialisiert haben.

Unbekannte haben am Hochrhein bei Büsingen sechs Außenbordmotoren gestohlen. Die Diebstähle ereigneten sich nach Angaben der Wasserschutzpolizei Konstanz in der Nacht zum Donnerstag. Die Boote lagen stromaufwärts am Büsinger Standbadweg unweit von einander entfernt. Zwei der Boote wurden später erst nach einiger Suche gefunden. Sie trieben herrenlos auf dem Rhein. Matthias Mink, Leiter des Kompetenz-Zentrums Bootskriminalität, das bei der Wasserschutzpolizei Konstanz angesiedelt ist, bezifferte den Wert der Beute auf 18 000 Euro. Mink rät Bootsbesitzern zur Aufmerksamkeit. Die Polizei geht davon aus, dass solche Diebstähle von den Tätern gut vorbereitet sind. "Da wurde sondiert", sagte Mink. Die Polizei sucht Zeugen, die in der fraglichen Nacht oder in der Zeit davor Beobachtungen gemacht haben, die zur Aufklärung des Falles beitragen können; Telefon (0 75 31) 590 23 00. Laut Polizei wurden 2016 allein am Überlinger See und am Untersee 65 Bootsmotoren gestohlen.