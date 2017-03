Kreis Konstanz Über Arbeit zur Integration: Wohlfahrtsverbände bieten Jobs für Flüchtlinge

In einem speziellen Arbeitsmarktprogramm können sich Flüchtlinge in kleinen Jobs bewähren. Wohlfahrtsverbände bieten Beschäftigungen – und sind selbst überrascht von Fortschritten, die Asylbewerber beim Spracherwerb machen, wenn sie im Alltag arbeiten können.

Integrationskurs? Ja klar, bietet sicherlich ein Wissensfundament und hilft weiter, die hiesige Kultur zu verstehen. Sprachkurs? Ja klar, ohne geht es nicht. Aber für eine richtig gute Integration von Asylbewerbern braucht es darüber hinaus Jobs, in denen sie sich bewähren können. Die sie aus ihren Unterkünften rausholen ins tägliche Leben. Die sie in eine Umgebung bringen, in der sie sich ständig auf deutsch verständigen müssen. Und die sie für den Arbeitsmarkt trainieren. Im Kreis Konstanz versuchen Wohlfahrtsverbände seit Jahresbeginn diesen Ansatz. „Arbeitsmarktprogramm Flüchtlingsintegrationsmaßnahmen (FIM)“ heißt das Projekt. Beispiele aus der Praxis: Im Tafelgarten der Arbeiterwohlfahrt (AWO), der für den Arbeitsmarkt fit machen soll, kreieren Flüchtlinge Dekorations- und andere Gegenstände aus Holz, in Secondhandläden des Diakonischen Werks beraten sie Kunden und bilden sich im Verkauf fort, es gibt FIM-Jobs in Konstanzer Einrichtungen wie Sportamt, Naturmuseum und Wessenberg-Galerie.

Der Caritasverband Konstanz, das Diakonische Werk, die AWO und die AGJ (Wohnungslosenhilfe der Erzdiözese Freiburg) stellen 64 Arbeitsgelegenheiten für Asylbewerber zur Verfügung, wie es von der Liga der freien Wohlfahrtspflege heißt, in der Wohlfahrtsverbände zusammengeschlossen sind. Eine solche Arbeitsstelle dauert maximal sechs Monate und umfasst 30 Stunden pro Woche. Das Bundesarbeitsministerium finanziert die Stellen.

„Ich bin gelernter Schmied und Schweißer und kann im Tafelgarten meine Fähigkeiten einsetzen“, sagt Diyar Bakr. Der 24-jährige Iraker, dessen Asylverfahren läuft, arbeitet im Singener Tafelgarten der AWO. Auch Scherzad Pschtiuan (22) aus dem Irak und Ali Waris (31), der sein Herkunftsland nicht genannt haben möchte, durchlaufen das Asylverfahren und überbrücken die Zeit mit dem Tafelgarten-Job. Er freue sich darauf, „bald im Freien arbeiten zu können und beim Ost- und Gemüseanbau mitzuhelfen“, sagt Waris. Pschtiuan genießt „den guten Kontakt zu den vielen netten Kollegen“. Es sei erstaunlich, wie manche Flüchtlinge in der Arbeit aufblühten, sie habe einen immens positiven Effekt auf die Psyche, berichten Mitarbeiter der Wohlfahrtseinrichtungen. Die Asylbewerber bekämen das Gefühl, sich für das Gemeinwohl einbringen zu können. Und: "Es gibt tolle Effekte beim Deutschlernen, man merkt schon jetzt Fortschritte“, sagt Christian Grams, Geschäftsführer des diakonischen Werks des Evangelischen Kirchenbezirks Konstanz.

Raus aus dem Flüchtlingsheim und rein in die Arbeitswelt