Kreis Konstanz Touristiker setzen auf eine Karte: VHB-Gästekarte gilt bei Anbietern als Erfolg

Eine Umfrage unter Urlaubern bestärkt die Befürworter des Angebots. Die Verantwortlichen wollen die Möglichkeiten für Touristen weiter ausbauen

Lucia Kamp ist der Stolz durchaus anzumerken: Rund 871 000 Übernachtungen von Urlaubern, die die VHB-Gästekarte nutzen, gab es im Jahr 2016 am westlichen Bodensee. Das ist im Vergleich zum Jahr 2009, als die Rabattkarte eingeführt wurde, eine Steigerung um rund 65 Prozent. Kamp ist Geschäftsführerin des Vereins Bodensee-West-Tourismus, der den Einsatz der VHB-Karte koordiniert und in dem Untersee-Kommunen aus Deutschland und der Schweiz organisiert sind. Die Gästekarte sei ein Erfolg – und deshalb solle das Angebot, das sie erfasst, nun weiter ausgebaut werden, sagte Kamp gestern bei einer Pressekonferenz im Radolfzeller Rathaus mit Vertretern des Vereins und der Kommunen, in denen die Gästekarte gilt. Mit der Gästekarte können Urlauber am westlichen Bodensee kostenlos Bus und Bahn fahren und bekommen zudem Ermäßigungen bei Strandbädern, Museen und ausgewählten Freizeiteinrichtungen. Finanziert wird die Karte über die Kurtaxe.

Im Bodenseekreis und Umgebung führen Kommunen und Touristiker derzeit die Echt-Bodensee-Card (EBC) ein, ein Pendant zur VHB-Gästekarte. Die Pläne waren ehrgeizig: Am liebsten hätten es die EBC-Initiatoren gesehen, wenn die Kommunen im Landkreis Konstanz die EBC-Karte ebenfalls eingeführt hätten und man so eine möglichst große Bodensee-Region einheitlich vermarkten könnte. Aber am Untersee bevorzugen Touristiker und Kommunen die VHB-Karte: Die Anbieter sind auf die Barcode-Technologie der Karte eingestellt, während für die EBC-Karte eigens Lesegeräte angeschafft werden müssten. Anders als die EBC-Card schaffe die VHB-Karte auch keinen gläsernen Gast, der sich überall, wo er die Karte nutzt, in ein Chip-Lesegerät einloggen muss.

Günstiger sei die VHB-Technologie auch, und sie lasse sich leichter auf QR-Codes und damit auf Smartphone-Nutzung umstellen. Während die EBC in weniger Kommunen startete, als es sich die Initiatoren erhofft hatten, scheint sich die VHB-Karte im Aufwind zu befinden.

In zehn Kommunen gilt die VHB-Karte: in Allensbach, Bodman-Ludwigshafen, Gaienhofen, Gailingen, Moos, Öhningen, Reichenau, Radolfzell, Steißlingen – und seit Januar auch in Stockach. Im Rahmen einer Masterarbeit untersuchte im Sommer 2016 der Student Fabian Jung von der Sporthochschule in Köln, der sich mit unter anderem mit sogenannten sanftem beziehungsweise umweltverträglichen Tourismus beschäftigt, wie die VHB-Karte ankommt. Und das Ergebnis bestärkt die Touristiker, die Angebote der Karte weiter auszubauen. Jung befragte 388 Urlauber. Sein Fazit: 83 Prozent der Gäste, die die VHB-Karte kennen, nutzen sie für Busse und Bahnen. Und die Gäste sind viel unterwegs: Durchschnittlich besucht jeder Gast während seines Urlaubs sechs Ausflugsziele, fand er heraus. Die Urlauber reisen zwar zu 90 Prozent mit Autos an. Vor Ort erledigen sie dann aber nur 31 Prozent der Fahrten mit Auto; ansonsten sind sie vor allem mit Bussen und Bahnen (32 Prozent), mit dem Fahrrad (20 Prozent) und mit dem Schiff (16 Prozent) unterwegs. Bei Tourismusmessen sei man immer wieder danach gefragt worden, wie es mit rabattierter Nutzung des öffentlichen Personnenahverkehrs (ÖPNV) aussehe, sagt Stefan Keil, Leiter Kultur und Tourismus in der Stockacher Stadtverwaltung. „Gerade im Sommer macht es nicht wirklich Spaß, mit dem Auto von A nach B zu fahren“, sagt er mit Verweis auf Verkehrsdichte, Parkgebühren und andere Widrigkeiten.

Die Initiatoren und Betreiber der Gästekarte sehen diese als Erfolgsmodell – und wollen dieses nun weiter ausbauen. Neben den Schifffahrtsbetrieben Untersee und Rhein (URh) sollen auch die Bodensee-Schifffahrtsbetriebe und andere Anbieter ins Boot beziehungsweise weitgehender kooperieren. Hier will der Verein Bodensee-West-Tourismus verhandeln und überzeugen. Es sollen mehr Veranstaltungen und Einzelleistungen aufbuchbar sein und es soll auf mittlere Sicht ein QR-System für Smartphones eingeführt werden – und zwar, mit entsprechend mehr Partnern, bodenseeweit.

Und der Kreis der Kommunen, die beim System VHB-Gästekarte mitmachen, soll weiter wachsen. Derzeit gebe es Gespräche mit Singen, sagt Kamp. Und „erste Ansätze“ beim Bemühen, Konstanz zu gewinnen: „Das Königsziel ist, dass Konstanz auch irgendwann dabei ist.“ Schließlich sage man sich im Tourismus-Verein oft augenzwinkernd, dass die Stadt der VHB-Gästekarte ja auch einiges zu verdanken habe und man den Konstanzern am liebsten sagen würde: Ohne die VHB-Gästekarte „müsstet ihr noch drei Parkhäuser mehr bauen“, sagt Kamp.

Was Urlauber schätzen und was sie sich wünschen