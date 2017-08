Die unhaltbaren Zustände in der Tierhaltung duldeten keinen Aufschub mehr. Das Thurgauer Veterinäramt ließ am Dienstag einen Pferdehof in Hefenhofen evakuieren. 90 Pferde wurden mit Militärfahrzeugen abtransportiert.

Über Tage hatten Tierschützer die Thurgauer Kantonsverwaltung zum Handeln aufgefordert, am Ende ging alles ganz schnell. Noch am Montagabend ordnete eine Task Force des Departements für Inneres und Volkswirtschaft wegen der unhaltbaren Zustände in der Pferdehaltung die Evakuierung des Hofs in Hefenhofen an. Gegen den beschuldigten Pferdehändler sprach das Veterinäramt ein sofortiges Tierhalteverbot aus.



Am Dienstag lief dann die große Evakuierungsaktion an. Die Behörden ließen rund 90 Pferde abtransportieren. Für den Transport wurden sieben Armeefahrzeuge mit Anhängern eingesetzt. Neuer Aufenthaltsort für die geschundenen Tiere ist das Kompetenzzentrum Veterinärdienst und Armeetiere in Schönbühl im Kanton Bern. Zudem wurden weitere 100 Tiere beschlagnahmt – vom Lama bis zum Schaf.

Die Veröffentlichung von Bildern von vernachlässigten, abgemagerten und zum Teil zu Tode gekommenen Pferden auf dem Hof hatten vergangene Woche wie ein Schock gewirkt. Die Thurgauer Generalstaatsanwaltschaft stufte die Aufnahmen als authentisch und aktuell ein. In der Folge richteten Tierschützer eine Mahnwache vor dem Pferdehof im Oberthurgau ein. Auf dem Bahnhofplatz in Frauenfeld demonstrierten nach Angaben der Thurgauer Zeitung am Samstag 300 Menschen und forderten Konsequenzen gegen den Pferdehändler. Bei Evakuierung und Tierhalteverbot stütze man sich auf das Tierschutzgesetz, verlautete aus der Thurgauer Staatskanzlei. Danach schreiten die Behörden ein, "wenn festgestellt wird, dass Tiere vernachlässigt oder unter völlig ungeeigneten Bedingungen gehalten werden".

Um die mit der Evakuierung betrauten Einsatzkräfte nicht zu gefährden, sei der Pferdehändler in Gewahrsam genommen worden, so informierte die Kantonsverwaltung. Der Schweizer Verein gegen Tierfabriken bewertete das Einschreiten der Behörden als erfreulich. Der Verein bemängelte indes, dass es bei Kontrollen lange nicht gelungen sei, die Missstände aufzudecken.