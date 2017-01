Konstanz Telefonseelsorge: Wie wichtig die Ehrenamtlichen sind

Sie sind Kummerkasten und Seelentröster, und sie müssen gut zuhören können. Wer ehrenamtlich in der Telefonseelsorge arbeitet, an den werden Anforderungen gestellt, er wird aber auch gefördert.

Manchmal fühlt sie sich wie eine Hebamme, die helfen konnte, etwas Gutes zur Welt zu bringen. Miriam Schlör (Name von der Redaktion geändert) gehört zu den 63 ehrenamtlichen Mitarbeitern bei der Telefonseelsorge Schwarzwald-Bodensee. Für ihre Einsätze musste sie eine umfangreiche Ausbildung durchlaufen. Anlässlich eines neuen Ausbildungskurses für neue ehrenamtliche Helfer und einem Informationsabend dazu Ende des Monats (siehe Informationen unten) blickt die Seniorin zusammen mit Kollegen auf die Herausforderungen des Ehrenamts bei der Telefonseelsorge.

Zuhören, ohne zu bewerten, den Menschen so annehmen, wie er ist, ihn dort abholen, wo er steht, ihm begegnen, Halt geben, informieren, aber nicht belehren. Zur Telefonseelsorge gehören einige Grundsätze, unter anderem auch der, dass nicht nur die Anrufenden unter dem Schutz der Anonymität stehen, sondern auch die ehrenamtlichen Helfer am Telefon. Deshalb kommt in diesem Text keiner der freiwilligen Seelsorger mit richtigem Namen vor.

Miriam Schlör sagt über sich selbst, sie habe das Glück, dass ihr privat Menschen zur Seite stehen, mit denen sie auch über schwerwiegende Probleme reden kann. Denen, die dieses Glück nicht haben, wolle sie beistehen. Deshalb habe sie sich für den Dienst bei der Telefonseelsorge interessiert, und dies nie bereut. "Man spürt das Vertrauen der Menschen, die Hilfe suchen." Die Ausbildung habe sie als anspruchsvoll, aber auch bereichernd erlebt. Im Schwerpunkt geht es um alle Varianten der Gesprächsführung und um die Reflexion, was gerade zwischen den Worten passiert. Ihr seien damals immer wieder Zweifel gekommen, ob sie den Aufgaben am Telefon tatsächlich gewachsen sein würde.

"Ich fragte mich: Kannst du das?" In vielen Stunden der fachlichen Beratung und Begleitung habe sie sich intensiv mit den Herausforderungen auseinandergesetzt. "Man schaut ganz genau hin." Heute weiß sie, dass sie Menschen am Telefon begleiten kann. Wenn sie merke, dass keine einfühlsame Verbindung zustande komme, dann spreche sie das offen an. Manchmal entstehe daraus eine ganz neue Gesprächsbasis, manchmal sei dies das Ende des Telefonats. Manchmal gelinge es, einem Anrufer den Blick zu öffnen, auf welche Ressourcen er bauen kann, was seine Ziele sind, und wer ihm helfen könnte, sie zu erreichen. Wie die Gespräche auch immer verlaufen, die Helfer werden mit ihren Erfahrungen, Unsicherheiten und offenen Fragen nicht allein gelassen, sagt Miriam Schlör. "Wir sind unglaublich gefördert und gefordert."



Die Telefonseelsorge biete regelmäßigen Beratungen (Supervisionen) für die Mitarbeiter und Fortbildungen. "Ich bin ständig am Lernen." Fast jeden Monat gebe es Gemeinschaftsveranstaltungen für die Ehrenamtlichen. Das Miteinander sei von Mitmenschlichkeit und Offenheit geprägt. Die Schulungen, zu denen auch die Auseinandersetzung mit sich selbst gehöre, und die Dienste veränderten einen: "Man entwickelt sich selbst kontinuierlich weiter. Meine Kinder haben mir gesagt, ich müsste jetzt nicht mehr auf alles eine Antwort haben, das sei sehr wohltuend."

Martin Schuler (Name geändert) fühlte sich angesprochen, als er las, dass bei der Telefonseelsorge Männer dringend gesucht seien. Zu diesem Zeitpunkt war er im Ruhestand und hatte Zeit. Die Aussicht, seine Lebenserfahrung und neu Gelerntes im Dienste für andere einsetzen zu können, gefiel dem früheren Vollbluttechniker. Bei der Telefonseelsorge hilft er nicht nur anderen, er freut sich an der Gemeinschaft mit den freiwilligen Helfern aus ganz verschiedenen Sparten und Altersklassen. "Es war genau die richtige Entscheidung, es passt, wie der Deckel auf den Topf", sagt er rückblickend zur Entscheidung für den Dienst bei der Telefonseelsorge. Er müsse es allerdings aushalten, dass er in der Regel nicht erfährt, wie es weiter geht mit dem Anrufer. "Erfolgsmeldungen sind selten." Martin Schuler ist einer der zwölf Männer im Team der Ehrenamtlichen.

Der erste Anrufer, mit dem Sabine Stark (Name geändert) sprach, gehörte zu den richtig unangenehmen, zu denen, die den 24-Stunden-Service für Anzüglichkeiten missbrauchen. Als frisch Ausgebildete sei sie völlig überrascht worden davon. Doch in der Nachbesprechung sei sie in der Gruppe gut aufgefangen worden, dass sie trotz der mühsamen ersten Erfahrung weiter machte. Inzwischen blickt sie auf 16 Jahre Dienst bei der Telefonseelsorge, und auch in der Mailberatung dort. Die Herausforderung bei geschriebenen Texten sei oft, das Anliegen hinter den Worten zu erkennen und angemessen zu reagieren, wenn einer, was gar nicht so selten sei, ankündige, er wisse nicht weiter und wolle sich am liebsten das Leben nehmen. Hinterher stelle sich oft heraus, dass das Schreiben über die Probleme schon erste Entlastung bot.

Eine Stütze für mehr als 17 700 Anrufer im Jahr