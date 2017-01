Kreis Konstanz Syrischer Künstler schenkt dem Jobcenter ein Gemälde

Das Jobcenter bekommt ein ungewöhnliches Präsent: ein Kunstwerk des Flüchtlings Kamiran Haji aus Aleppo, der in seiner Heimat ein bekannter Künstler war.

Eine Frau sitzt in einem Café, der Rock ist kurz, das Gesicht auf verschmitzte Weise nachdenklich. Ihr Trenchcoat und der tief ins Gesicht gezogene Hut erinnern an den Kleidungsstil der von Humphrey Bogarts gespielten Figuren Philip Marlowe und Rick Blaine („Casablanca“). Der Hintergrund entfaltet mit Blau- und Gelb-Tönen eine ebenso geheimnisvolle wie vitale Stimmung. Das ist die Szenerie eines Gemäldes, das das Jobcenter Landkreis Konstanz nun vom Maler als Geschenk überreicht bekommen hat.

Der Maler ist ein Flüchtling aus Syrien: Kamiran Haji. Der 44-Jährige lebt seit zwei Jahren in Deutschland, wie das Jobcenter in einer Presseinfo über das Präsent berichtet. Vor seiner Flucht aus Syrien habe Haji in Aleppo als Kunstdozent gearbeitet und sei in seinem Heimatland und im benachbarten Libanon ein bekannter Künstler gewesen.

„Das Land hier ist schön, und deshalb haben die Leute auch viele große Fenster. Aber es gibt auch viele weiße und freie Wände, mit Platz für Kunst“, wird Haji in der Presseinfo zitiert. Im vergangenen Jahr stellte er einige Werke in der Konstanzer Musikschule aus. In Syrien habe er rund 1000 Bilder gemalt, die aber durch die Unruhen in dem Land zum Großteil mutwillig zerstört worden seien, so das Jobcenter weiter. Vor einem Jahr seien Hajis Frau und seine beiden Kinder nachgekommen. „Die schwere Zeit ohne Familie hatte damit endlich ein Ende“, wird der Maler in der Pressemitteilung weiter zitiert. „Meine Geschwister sind auch alle geflüchtet, jetzt aber auf viele Länder verstreut.“ In Konstanz habe er noch keine Arbeit finden können. „Als Künstler braucht man Glück, viele Kontakte und gutes Denken.

“ Haji und seine Frau besuchen derzeit einen Deutsch-Kurs. Er sage von sich, dass er kein gutes Sprachtalent habe und dass er privat mit dem Internet, Youtube und ehrenamtlichen Helfern übe. Doch könne er sich gut verständigen, heißt es vom Jobcenter. Seine Frau war in Syrien Grundschullehrerin und absolviert derzeit ein Praktikum. Die beiden Kinder besuchten derzeit eine Kita und lernten dort die Sprache gerade recht schnell.