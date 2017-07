Konstanz Suso-Gymnasium: Abschied von Schulleiter Reiner Kramer

Viel Lob und gute Wünsche: Das Suso-Gymnasium Konstanz hat seinen Schulleiter Reiner Kramer in den Ruhestand verabschiedet.

"Ein Abschied schmerzt immer, auch wenn man sich schon lange darauf freut." Dieses Zitat des Schriftstellers Arthur Schnitzler trifft ziemlich genau die aktuelle Gemütslage von Reiner Kramer, der nur noch wenige Tage Schulleiter des Suso-Gymnasiums ist. Nach 25 Jahren an der Spitze der Schule (20 davon als Stellvertreter) geht Kramer in den Ruhestand. Mit dem Schnitzler-Zitat begann sein künftiger Nachfolger Patrick Hartleitner seine Rede. Und nannte kurz später ein Wort, das sich wie ein roter Faden durch alle folgenden Ansprachen zog: Gelassenheit. "Sie haben bemerkenswert viel davon, passend zum Askese-Credo unseres Schulnamensgebers Heinrich Seuse", so der stellvertretende Suso-Leiter.

Auch als Thomas Steiner, Referatsleiter im Regierungspräsidium Freiburg, aus Kramers Personalakte zitierte, tauchte dessen gelassene, gewissenhafte Art immer wieder auf. Kramer habe sich schon früh als tüchtiger Lehrer erwiesen und 1992, als er ans Suso kam, schnell das Vertrauen des Kollegiums gewonnen, hieß es in den Beurteilungen. "Sie waren Schulleiter mit großer Freude und innerer Befriedigung", sagte Steiner. "Ihr oberstes Ziel war es, die Schüler zu gebildeten Persönlichkeiten zu erziehen. Das haben Sie mit liebevoller Förderung geschafft, verbunden mit pragmatischer Orientierung." Eine Anekdote von der jüngsten Reise zu einer befreundeten chinesischen Schule unterstrich Steiners Aussage. Er erzählte: "Ohne Gastgeschenk kann man natürlich nicht nach China reisen. Sie, Herr Kramer, verzichteten auf persönliche Dinge, um im Koffer Platz für zwei Waffeleisen zu haben. Beim Schulfest in China fanden die von Ihren Schülern gebackenen Waffeln reißenden Absatz." Auch Oberbürgermeister Uli Burchardt und Uni-Rektor Ulrich Rüdiger würdigten Kramers Verdienste für das Suso sowie die Verbindung zur Hochschule.

Suso-Personalrat Manuel Boxler wollte seinem Chef den Abschied so einfach wie möglich machen und sagte: "Keine langwierigen Konferenzen mehr, keine Mitarbeitergespräche mit nörgelnden Kollegen und keine Vorgaben vom Regierungspräsidium und anderen Behörden." Kramer habe den schmalen Grat zwischen Tradition und Innovation bestens gemeistert. Nach dem Motto "Jeder hat sein Päckchen zu tragen, Schulleiter sogar einen Rucksack" überreichte Boxler dem baldigen Ruheständler im Namen des Kollegiums einen roten Rucksack, "bewusst ohne Inhalt". Den lieferte sogleich Elternbeiratsvorsitzender Michael Meier-Shergill in Form eines selbstgebastelten Fußballs. "Sie waren kein Schulleiter der lauten Worte, sondern kümmerten sich mit Bedacht und dem Herzen am rechten Fleck um die Belange der Schüler", so Meier-Shergill. Auch Schulsprecher Julian Shergill fand anerkennende Worte für Reiner Kramers Empathiefähigkeit den Jugendlichen gegenüber. "Danke, dass Sie sich um unseren Kram gekümmert haben, Herr Kramer", sagte er. Kramer kann nun beschenkt den Ruhestand genießen. Mit dem Rucksack kann er wandern gehen, abends auf einem Zeltplatz Rast machen und bei gutem Licht (die Geschäftsführenden Schulleiter Jürgen Kaz und Andreas Hipp überreichten eine Campingleuchte) eine Flasche Spitalwein (vom Oberbürgermeister) genießen.

Zur Person

Reiner Kramer (66) ging in Freiburg zur Schule und machte dort Abitur. Er studierte Mathematik und Geografie und absolvierte das Referendariat in Rottweil. Danach verschlug es Reiner Kramer auf die Schwäbische Alb, bevor er 1992 stellvertretender Schulleiter am Suso wurde. Seit 2013 leitete er die Schule. Er verlängerte seinen Dienst sogar um zwei Jahre. In seiner Rede kam er auf die humanistische Bildung zu sprechen: "Verstehen braucht Zeit, die sollten wir den Schülern im Unterricht geben und nicht an der Oberfläche bleiben – gerade in einer auf Tastendruck abrufbaren Wissenswelt."