Konstanz Suchtprävention des Landkreis Konstanz erhält Spende über 8000 Euro

Knapp 8000 Euro spendet die AOK Hochrhein-Bodensee an die Suchtprävention des Landkreis Konstanz. Von dem Geld sollen Fachkräfte ausgebildet und Präventionskooperationen ausgebaut werden

Landkreis Konstanz (sk) Die Krankenkasse AOK Hochrhein-Bodensee unterstützt die Arbeit des Landkreises Konstanz in der Suchtprävention. Wie die Pressestelle des Landratsamts informierte, überreichte der Geschäftsführer der AOK-Bezirksdirektion Hochrhein-Bodensee, Uwe Schreiber, einen Spendencheck in Höhe von 7840 Euro an Landrat Frank Hämmerle. „Dieses Engagement wissen wir sehr zu schätzen, denn erfolgreich Missbrauch und Sucht zu verhindern, gelingt nur auf breiter Basis mit guten Partnern“, bedankte sich der Landrat.

Die Unterstützung durch die AOK wird der Kommunale Suchtbeauftragte Johannes Fuchs für Qualifizierungsmaßnahmen von Fachkräften der Suchtprävention im Landkreis verwenden. Hinzu kommen weitere Maßnahmen der Netzwerkbildung von Suchtprävention im Landkreis und Präventionsangebote für Schulen und Vereine. „Wir möchten mit unserer jährlichen finanziellen Unterstützung dazu beitragen, dass Suchtprävention im Landkreis Konstanz weiterhin gut aufgestellt bleiben kann“, wird Schreiber zitiert. „Langfristig entlastet uns das als Kostenträger vor teuren Maßnahmen und Behandlungen in Zusammenhang mit Suchtmittelmissbrauch und Abhängigkeitserkrankungen. Noch wichtiger ist uns aber, dass wir damit mittelbar Menschen bei der Bewältigung von Suchtproblemen helfen können.“

Ein weiterer Schwerpunkt wird das Präventionsprogramm des Kultusministeriums „Stark.Stärker.Wir“ sein, das der Landkreis Konstanz in Zusammenarbeit mit den Präventionsbeauftragten der Schulen unterstützen wird. „Ziel dabei ist es, gemeinsam am Ausbau von Präventionskonzepten für Schulen im Landkreis zu arbeiten“, beschreibt Johannes Fuchs das Projekt.