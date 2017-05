Kreis Konstanz Sturm in der Holzvermarktung

In der Forstwirtschaft stehen die Zeichen auf Veränderung. Nach einem Kartellstreit um die Holzvermarktung droht das Ende der alten baden-württembergischen Einheitsforstverwaltung. Die Landkreise sind beunruhigt.

Lange war die Welt der Waldwirtschaft in Ordnung. Die Forstämter im Land, die die staatlichen Wälder hegen und pflegen, erledigten eine Reihe von Dienstleistungen für kommunale und kleinere Privatwaldbesitzer gleich mit. Bei Holzverkauf konnte durch diese Bündelung für größere Angebotsmengen unter Umständen ein besserer Preis erzielt werden. Den Geschäftspartnern am anderen Ende des Verhandlungstischs war dies zunehmend ein Dorn im Auge. 2002 rief die Sägeindustrie erstmals die Kartellbehörden an, reklamierte eine marktbeherrschende Stellung durch diesen gebündelten Verkauf beim Fichtenholz und forderte Maßnahmen gegen Wettbewerbsbeschränkungen. In der Folge verständigten sich die Beteiligten auf gewisse Einschränkungen. Doch dabei blieb es nicht.

2012, zehn Jahre nach der ersten Intervention, reichte die Sägeindustrie eine zweite Beschwerde beim Bundeskartellamt ein. Und die Wettbewerbshüter gaben den Einsprechern Recht. Das Bundeskartellamt untersagte 2015 dem Land und damit den unteren Forstbehörden in den Landkreisen, das Nadelstammholz gebündelt für kommunale und private Waldbesitzer mit zu verkaufen – vorausgesetzt, der mitbetreute Waldwirtschaftsbetrieb ist größer als 100 Hektar. Spätestens seit die Untersagungsverfügung (nach zwischenzeitlichem Einspruch Baden-Württembergs) im März 2017 noch einmal richterlich bestätigt worden ist, herrscht auch beim Landkreis Konstanz Alarmstimmung. „Es wird zu strukturellen Veränderungen kommen“, sagt Philipp Gärtner, der zuständige Dezernent für Forstangelegenheiten im Landratsamt. Es stellen sich bei neuen organisatorischen Konzepten viele Fragen nach dem Zuschnitt der Forstreviere und nach der personellen Besetzung.

Bestimmte Arbeitsbereiche müssen getrennt werden. „Wir sind uns einig, dass wir die Aufgabe haben, gute Lösungen zu finden – für den Wald und für die Beschäftigten“, stellt Gärtner fest. Wobei klar ist, dass die grundlegenden Entscheidungen nicht im Landkreis, sondern auf höherer Ebene getroffen werden.

Besorgt sind die Forstverantwortlichen beim Landkreis auch deshalb, weil das Bundeskartellamt eine ganze Reihe von vorgelagerten Tätigkeiten in der Waldwirtschaft als Bestandteil des Holzverkaufs wertet und damit in der traditionellen Form der Zusammenarbeit mit kommunalen und privaten Waldbesitzern gleich mit untersagt. Dabei geht es zum Beispiel um Pflegemaßnahmen, um das Auszeichnen von Bäumen und andere forstliche Tätigkeiten, die die Forstpraktiker vor Ort als Aufgabe der Daseinsvorsorge und des Erhalts der Natur werten. „Das Kartellamt sieht den Wald als reinen Produktionsstandort“, klagt Anja Peck, die bis Ende April Leiterin des Konstanzer Kreisforstamts war und die inzwischen im baden-württembergischen Landwirtschaftsministerium eine neue Aufgabe übernommen hat.

Der Kreistag hat sich zuletzt einer Resolution des Landkreistags angeschlossen. Darin wird eine Gesamtlösung rund um Pflege und Holzverkauf für alle Waldbesitzarten im Land gefordert. Zum Ausdruck gebracht wird auch die Sorge, dass durch die kartellrechtlichen Vorgaben „die Bewirtschaftung der Wälder nach anerkannt hohen Standards im Sinne ihrer Multifunktionalität nicht mehr sichergestellt wäre“. Unter Multifunktionalität versteht die Resolution neben der Nutzfunktion auch die Schutz- und Erholungsfunktion des Waldes.

Der Landkreistag empfiehlt dem Land auch, zum jetzigen Zeitpunkt auf verfrühte Teilreformen zu verzichten und ein höchstrichterliches Urteil im Streit um die Holzvermarktung abzuwarten. So könnte Baden-Württemberg noch Rechtsbeschwerde vor dem Bundesgerichtshof einlegen. Das empfiehlt nun auch der Konstanzer Kreistag.

Die Perspektiven

Die bisherige Einheitsforstverwaltung in Baden-Württemberg sah für alle Belange des Waldes, gleich ob es sich um Kommunal-, Privat- oder Staatswald handelt, einen Förster vor Ort als zentralen Ansprechpartner vor. Das soll sich laut Landwirtschaftsministerium ändern. Denn das Land will einen Staatsforstbetrieb einrichten. Es soll dann Forstreviere geben, die nur aus Staatswaldflächen bestehen. Bis zum Sommer will das Ministerium eine Forststrukturreform erarbeiten. Das Konzept soll den Belangen aller Waldbesitzer gerecht werden.