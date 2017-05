Kreis Konstanz Spiel 77-Volltreffer am Bodensee: 1,5 Millionen Euro gewonnen

Großes Glück für einen Lottospieler aus dem Landkreis Konstanz: Bei der Mittwochsziehung knackte er den Jackpot im Spiel 77. Die Gewinnsumme beläuft sich auf stolze 1.577.777 Euro.

Gewinner muss sich melden

Dies berichtet Lotto Baden-Württemberg in einer Pressemitteilung. Für einen zusätzlichen Spieleinsatz von 2,50 Euro hatte der Tipper aus dem Landkreis Konstanz ein Ja-Kreuzchen ins Teilnahmefeld des Spiel 77 gesetzt. Und diese Investition machte sich bezahlt. Auf seinem Lottoschein war die siebenstellige Zahl 5835533 vermerkt.Diese stimmte exakt mit der am Mittwochabend ermittelten Gewinnzahl in der Zusatzlotterie Spiel 77 überein. Die Wahrscheinlichkeit dafür lag bei eins zu zehn Millionen. Der Südbadener darf sich über genau 1.577.777 Euro freuen.Wer hinter dem Gewinner vom Bodensee steckt, ist Lotto Baden-Württemberg noch nicht bekannt. Der oder die Glückliche gab den Spielschein anonym in einer Lotto-Annahmestelle nördlich von Konstanz ab. Zum Abruf der Gewinnsumme ist jetzt die gültige Spielquittung entscheidend.