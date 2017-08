Konstanz Spekulationen um den Landrat und sein Amt

Seit 20 Jahren ist Frank Hämmerle Konstanzer Landrat. Dienstjubiläum und der anstehende 65. Geburtstag des Amtsinhabers sind Anlass für einen Empfang, den der Kreistag ausrichtet. Wird Hämmerle bei dieser Gelegenheit verlauten lassen, wie lange er noch auf der Kommandobrücke bleibt? Darüber gibt es Spekulationen und auch Namen möglicher Nachfolger werden schon gehandelt.

Der Brief trägt das Wappen des Landkreises und den nüchternen Betreff „Terminankündigung“. Er sieht aus wie viele Schriftstücke, die aus dem Landratsamt kommen, und doch hat er einige Diskussionen ausgelöst. Wegen des Inhalts, wegen des Absenders. Gegenstand des Schreibens ist die Bitte, sich einen bestimmten Termin im Oktober freizuhalten. Dann gebe es einen Festakt für Frank Hämmerle, der dann seinen 65. Geburtstag seit ein paar Wochen hinter sich hat und auf 20 Jahre im bedeutenden Amt des Landrats zurückblicken kann. Unterzeichner ist: Uli Burchardt, der Konstanzer Oberbürgermeister – hier freilich in seiner Funktion als stellvertretender Vorsitzender des Kreistags. Burchardt führt die größte Fraktion im Landkreis-Parlament an, die der CDU. Und so wird er zum Gastgeber eines Termins, um den sich seit Bekanntwerden Spekulationen ranken.

Frank Hämmerle wolle den Rahmen nutzen, um seinen Rücktritt bekanntzugeben und den Weg für die Neuwahl des Landrats bekanntzugeben, hieß es schnell. Und Burchardt werde bei der Gelegenheit auch gleich ankündigen, er wolle sich im Kreistag, wo er viele Sympathien genießt, zu gegebener Zeit zur Wahl stellen. Beide weisen das als Gerücht zurück. Hämmerle, auf den Vorgang angesprochen, stellt für seine Person fest: "Ich bin fit, die Arbeit macht mir Freude." Burchardt sieht „keinen Anlass für Spekulationen“ und erklärt: „Ich bin der gewählte Konstanzer Oberbürgermeister.“ Zu einem Wiederantritt bei der OB-Wahl 2020 werde er sich zu gegebener Zeit erklären.

Doch trotz der beiden Aussagen legen sich die Gerüchte nicht – was auch daran liegt, dass Hämmerle sich zu seiner Zukunft noch nicht klar erklärt hat. Mit 65 könnte er jederzeit zurücktreten, und jeder würde ihm attestieren, dass er in den zwei Jahrzehnten im Landrats-Amt viel geleistet hat; gerade in den vergangenen beiden Jahren mit dem Riesenthema Flüchtlinge. Er könnte aber auch bis 2020 weitermachen, wenn seine achtjährige Amtszeit abläuft – und sich dann sogar, gemäß der neuen Rechtslage nochmals zur Wahl stellen. An eine vierte Amtszeit denke er nicht, so viel Klarheit lässt Hämmerle sich entlocken, wenn auch mit der universell nutzbaren Einschränkung „derzeit“. Die Gerüchte haben auch etwas mit einer anderen Wahl als der des Landrats im Jahr 2020 und der des Konstanzer Oberbürgermeisters ebenfalls 2020 zu tun. 2019 stehen Kommunalwahlen an, und der Kreistag wird hinterher ein ganz anderer sein. Viele verdiente und hoch erfahrene Kreisräte wie Jürgen Leipold (SPD) oder die (dann) früheren Bürgermeister Artur Ostermaier (Freie Wähler) und Helmut Kennerknecht (CDU) werden dem neuen Gremium nicht mehr angehören.

Das könnte Hämmerle zu zweierlei Schlüssen kommen lassen: Entweder, er tritt 2019 zurück und lässt den alten, erfahrenen Kreistag noch die wichtige Personalie seiner Nachfolge regeln. Oder er tut das gerade nicht und macht den Weg dafür frei, dass der neue Kreistag dann auch gleich einen neuen Vorsitzenden und Verwaltungschef der Groß-Behörde Landratsamt wählen darf. Wenn man mit Beobachtern der Szenerie spricht, von denen sich viele leidenschaftlich gerne an den Spekulationen beteiligen und doch nie ihre Namen in der Zeitung lesen wollen, fallen immer wieder zwei weitere Namen: Andreas Hoffmann und Jörg Schmidt.

Hoffmann ist CDU-Kreisrat und als solcher gesundheits-, sozial- und jugendhilfepolitischer Sprecher seiner Fraktion. Als Vorstand des Caritasverbands Konstanz trägt er Verantwortung für 700 Mitarbeiter. Zur beruflichen Reputation kommt die politische Erfahrung. Zehn Jahre mischte der Allensbacher, der in diesem Jahr 57 Jahre alt wird, als Landtagsabgeordneter in der Landespolitik mit und dürfte dort noch gut vernetzt sein. Hoffmanns Kenntnisse im Gesundheitswesen könnten ihn für das Landratsamt in gewisser Weise mitqualifizieren. Denn der Konstanzer Landrat ist Kraft seines Amtes, zugleich Aufsichtsratsvorsitzender des Gesundheitsverbunds, also der Klinikholding im Landkreis Konstanz. Und da stehen in den kommenden Jahren richtungsweisende Entscheidungen an. All diese Aspekte gewinnen allerdings erst dann Relevanz, wenn der amtierende Landrat Hämmerle sein Amt tatsächlich vor Ablauf der derzeitigen Wahlperiode im Jahr 2020 abgeben möchte. Stünde Hoffmann dann als Kandidat zur Verfügung? "Ich sehe das derzeit für mich nicht", sagt er. Und er sagt auch, dass er es falsch fände, zum jetzigen Zeitpunkt über Personen zu sprechen.

Jörg Schmidt, den dritten als potenziellen Hämmerle-Nachfolger gehandelten Politiker, trennt etwas Grundlegendes von den Herren Uli Burchardt und Andreas Hoffmann. Schmidt besitzt kein Parteibuch der CDU. Er gehört der SPD an. Nach einigen Berufsjahren als Rechtsanwalt und in öffentlichen Verwaltungen wählten die Radolfzeller den promovierten Juristen im Jahr 2000 zu ihrem Oberbürgermeister. 2013, drei Jahre vor Ende der zweiten Amtszeit, wechselte Schmidt als Ministerialdirektor ins SPD-geführte Kultusministerium nach Stuttgart. Mit der Bestellung zum Tübinger Regierungspräsidenten folgte 2015 ein weiterer Karriereschritt, bevor dann die neue grün-schwarze Landesregierung den SPD-Mann in den vorzeitigen Ruhestand versetzte. Über die wechselvollen Zeiten hat Schmidt, der in diesem Jahr ebenfalls 57 Jahre alt wird, die Verbindung an den Bodensee nicht abreißen lassen. Nach wie vor fungiert er als Ortsverbandsvorsitzender des DRK Radolfzell. Befragt nach Gerüchten um die Hämmerle-Nachfolge und mögliche eigene Ambitionen, den Chefposten im Landratsamt zu übernehmen, ließ Schmidt schriftlich wissen: "Ich habe solche Gerüchte auch immer wieder einmal gehört, möchte mich aber selber nicht an den Spekulationen beteiligen. Zumal ich nach diversen Gesprächen mit Herrn Landrat Hämmerle den Eindruck habe, dass er alles andere als amtsmüde ist. Insofern rechne ich nicht damit, dass der Landkreis Konstanz bald einen neuen Landrat braucht."

Ist der Landrat nun amtsmüde, oder ist er es nicht? Welche taktischen Optionen kommen zum Tragen? Der Empfang des Kreistags zum Geburtstag und zum 20. Dienstjubiläum von Frank Hämmerle im Oktober könnte einen Fingerzeig geben.

44 Jahre, zwei Landräte

Der Landkreis Konstanz besteht seit der baden-württembergischen Kreisreform 1973 in der heutigen Gebietsstruktur. In den 44 Jahren bis heute haben nur zwei Landräte die Entwicklung geprägt. Robert Maus (CDU) war 1973 der erste Amtsinhaber. Er hatte die Funktion drei Wahlperioden lang bis 1997 inne. Nachfolger wurde Frank Hämmerle (CDU). Der Kreistag bestätigte den Juristen 2013 für eine dritte (achtjährige) Amtszeit bis 2020.