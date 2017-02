Kreis Konstanz So feiert das Landratsamt Konstanz Fasnacht

Einmal Eintauchen ins Mittelalter – das war das Motto der Fasnacht am Schmotzigen Dunschtig im Landratsamt Konstanz.

Burgen, Ritter, Schlösser, Geister: Das Motto für die Fasnacht im Konstanzer Landratsamt bietet Inspiration genug. Und alle sind gekommen, denen man im gefühlten Mittelalter hätte begegnen können: vom Burgfräulein bis zum Hellebardenträger. Geister schweben ein und Ordensleute machen ihre Aufwartung. Mitten drin befinden sich jene Akteure, die dem Ereignis den rituellen Rahmen geben. Hausherr Landrat Frank Hämmerle muss den großen symbolischen Schlüssel abgeben. So fordert's Seegeister-Präsident Hubert Müller: "Wir erobern jetzt den Ämtertempel und drücken auf den Narrenstempel." Gegenwehr zeigt der Landrat nicht: "Das Zepter liegt nun in eurer Hand. Eine Bitte noch, fahrt das Amt nicht an die Wand."



Personell deutet sich eine kleine Zeitenwende an. Seegeister-Chef Hubert Müller hat nach 39 Jahren seinen Abschied vom Präsidentenamt angekündigt. Im nächsten Jahr wird also ein Nachfolger die Schalmeien in die Bodenseehalle führen. Und auch Christine Nitzinger, die langjährige Organisatorin der Fasnacht im Landratsamt, will die Verantwortung in andere Hände legen. Doch erst einmal geht's am Donnerstag nach der Befreiung mit buntem Programm weiter.