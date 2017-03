Kreis Konstanz Singener Zoll beschlagnahmt 1,5 Millionen Euro teuren Oldtimer

Bei einer Kontrolle auf der A 81 ist ein Oldtimer-Besitzer als mutmaßlicher Schmuggler aufgefallen. Er wollte allerdings die fälligen Einfuhrabgaben nicht. Da beschlagnahmten die Zöllner den teuren Wagen.

Mobile Einsatzkräfte des Hauptzollamts Singen haben nach einer Fahrzeugkontrolle auf der A 81 einen Oldtimer im Wert von 1,5 Millionen Euro beschlagnahmt. Zuvor hatte sich der Eigentümer geweigert, die nach einer Kontrolle von den Zöllnern geforderten Einfuhrabgaben in Höhe von 105.000 Euro zu bezahlen, die wegen des Fahrzeugschmuggels in die EU fällig geworden waren.



Nach Angaben eines Zollsprechers wurden bei den Kontrollen insgesamt vier Schmuggelfälle aufgedeckt, bei denen Oldtimer im Gesamtwert von über 2,1 Millionen Euro ohne zollrechtliche Abwicklung von der Schweiz in die EU gebracht wurden. Ins Visier des Zolls gerieten dabei drei Oldtimerfreunde aus der Schweiz, die ihre dort zugelassenen Fahrzeuge auf einer Messe in Stuttgart ausstellen wollten.



Die Überprüfung ergab, dass die Fahrzeuge nicht nur zwecks Teilnahme an der Oldtimer-Ausstellung in die EU eingeführt worden waren, sie sollten zum Teil auch auf der Veranstaltung verkauft werden. Dafür aber hätten die Oldtimer zollrechtlich angemeldet werden müssen. Gegen die drei Männer wurde jeweils ein Strafverfahren wegen des Verdachts auf Einfuhrschmuggel eingeleitet. Die sofort fälligen Einfuhrabgaben betrugen insgesamt knapp 150.000 Euro.