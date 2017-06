Kreis Konstanz Selbsthilfe übt Kritik: In Kliniken zählt nur noch Effizienz, nicht mehr der Mensch

Der bundesweite Fachverband der Selbsthilfegruppen tagt in Konstanz. Und er sieht große Probleme im auf Wirtschaftlichkeit getrimmten Gesundheitswesen.

Selbsthilfegruppen sind ein wichtiger Pfeiler im Gesundheitswesen. Hier bündelt sich das Wissen der Betroffenen. Wer an Krebs erkrankt ist oder eine seelische Krankheit hat, kann Leidensgenossen andere Ratschläge geben als der Mediziner. Selbsthilfegruppen sind ein Ort des Austauschs, des menschlichen Miteinanders, des Mitfühlens. Seit Mittwoch nutzen 150 hauptamtliche Mitarbeiter aus Selbsthilfevereinigungen und -kontaktstellen die Jahrestagung der Deutschen Arbeitsgemeinschaft Selbsthilfegruppen (DAG SHG) in Konstanz, um sich der eigenen Rolle zu vergewissern, Probleme anzusprechen und Zukunftsperspektiven zu erörtern.

Schon zum Auftakt der dreitägigen Veranstaltung zeigte sich, dass die Vertreter der Selbsthilfebewegung nicht zufrieden sind mit bestimmten Entwicklungen im Gesundheitsbetrieb. In einem auf Effizienz und Wirtschaftlichkeit bedachten Krankenhausunternehmen ist Zeit Geld, Gespräche kommen oft zu kurz. Wo bleibt der Mensch? Jutta Hundertmark-Mayser, stellvertretende Geschäftsführerin der Kontakt- und Informationsstelle zur Anregung und Unterstützung von Selbsthilfegruppen (Nakos), umschrieb im Pressegespräch den Konflikt folgendermaßen: „Wir brauchen ein selbsthilfefreundliches Gesundheitswesen, in dem Zeit für den Patienten da ist und in dem es nicht nur um Wirtschaftlichkeit geht.“ Johannes Fuchs, Leiter der Selbsthilfekontaktstelle des Landkreises Konstanz und Veranstaltungskoordinator vor Ort, nannte das Stichwort „sprechende Medizin“. Dabei geht es um die Kommunikation zwischen Arzt und Patient. In diesem Verhältnis vermissen kranke Menschen oft die sprechende Medizin. Nach Einschätzung von Hundertmark-Mayser kann die Selbsthilfe den Mangel an Gesprächskultur im Gesundheitswesen zwar mildern, aber nicht vollständig ausgleichen.

Anlässlich der Eröffnung der Tagung sagte Landrat Frank Hämmerle, ihm seien die Problemstellungen im Gesundheitswesen bewusst. Wesentliche Entscheidungen würden auf Bundes- und Landesebene getroffen, gab er zu bedenken. Deshalb sei es auf kommunaler Ebene nicht einfach, spezifische Versorgungsanliegen strukturell und finanziell gezielter anzugehen. In einer Gesundheitskonferenz versucht der Landkreis seit einigen Jahren, die regionalen Akteure an einen Tisch zu bringen. Der Vorsitzende des Selbsthilfe-Fachverbands, Karl Deiritz, sieht die Selbsthilfe in Deutschland gleichermaßen als Erfolgsgeschichte und als Zukunftsprojekt. Das Menschsein dürfe im Alltag des Gesundheitswesens nicht verloren gehen. Dafür brauche es auch einen selbstbewussten Selbsthilfe-Fachverband.

Im Rahmen der Zukunftsausrichtung der Selbsthilfe ist auch die Digitalisierung ein Thema. Dank Internet finden sich nach Feststellung von Jutta Hundertmark-Mayser viele neue Selbsthilfegruppen von Menschen zusammen, die unter seltenen Krankheiten leiden. Selbsthilfevereinigungen müssten sich nun damit beschäftigen, wie sie den Generationenwechsel gestalten können.

Das Treffen, die Zahlen

An der Tagung der Arbeitsgemeinschaft Selbsthilfegruppen nehmen mehr als 150 Fachkräfte aus Selbsthilfevereinigungen und -kontaktstellen aus ganz Deutschland teil. Schirmherr der Veranstaltung ist der baden-württembergische Sozialminister Manfred Lucha. Das Treffen dauert noch bis Freitag. Hauptveranstaltungsort ist das Landratsamt. Im direkten Umfeld wurden zusätzliche Räume angemietet. Nach Angaben der Arbeitgemeinschaft gibt es in Deutschland über 70 000 Selbsthilfegruppen. In Baden-Württemberg sind es 5000 bis 6000. Die Selbsthilfekontaktstelle des Landkreises Konstanz betreut etwa 150 bis 160 Selbsthilfegruppen für chronisch kranke Menschen. (fdo)