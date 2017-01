Wirtschaftsjunioren Konstanz-Hegau stellen Unternehmerpersönlichkeiten aus der Region vor. Für 2017 ist eine neue Veranstaltungsreihe namens „See-Typen – Der Mensch hinter dem Erfolg“ geplant.

Die Wirtschaftsjunioren starten mit Schwung ins neue Jahr. Dabei will die Vereinigung an das erfolgreiche Vorjahr anknüpfen, in dem sie die Bundeskonferenz der Wirtschaftsjunioren mit 1000 Teilnehmern ausgerichtet hatte. 2017 wollen die Wirtschaftsjunioren eine neue Veranstaltungsreihe präsentieren, wie aus einer Medienmitteilung hervorgeht. „See-Typen – Der Mensch hinter dem Erfolg“, so heißt die neue Reihe. Dabei sollen erfahrene Unternehmerpersönlichkeiten aus der Region sich den Jungunternehmern vorstellen und für einen Austausch zur Verfügung stehen. Den Auftakt macht nach Angaben der Wirtschaftsjunioren am 9. März der Unternehmer Bernhard Bihler, Gründer der Saeco GmbH Deutschland.

Für dieses Projekt sowie für weitere neue Vorhaben werden der neu gewählte Vorsitzende der Wirtschaftsjunioren Konstanz-Hegau, Thorsten Räffle, seine Stellvertreterin Ursula Schulz und Kassenwart Sven Straus von einem tatkräftigen Team unterstützt. Daniela Sgiarovello leitet das Ressort Kommunikation, Anna Gladkova das Ressort Internationales und Marco Deutschmann ist verantwortlich für das Thema Persönlichkeitsentwicklung. Jan Schneider kümmert sich um das Thema Innovation und Nachhaltigkeit und Claudia Räffle leitet das Aktionsteam, das die Veranstaltungen organisiert.

Über die neue Veranstaltungsreihe und die personelle Zusammensetzung des Führungsteams informierten die Wirtschaftsjunioren im Zusammenhang mit ihren Neujahresempfang. Zu dieser Veranstaltung fanden sich auch Jungunternehmer aus den Nachbarlandkreisen und aus der Schweiz ein. Die Wirtschaftsjunioren Konstanz-Hegau sind ein Netzwerk für junge Unternehmer, Führungskräfte sowie Freiberufler im Alter bis zu 40 Jahren aus allen Bereichen der regionalen Wirtschaft. Die Vereinigung ist an die Industrie- und Handelskammer Hochrhein-Bodensee angeschlossen. Ihre Mitglieder engagieren sich unter anderem für Existenzgründer, für eine enge Vernetzung der Mitgliedsbetriebe und unterhalten Kontakte zu Hochschule und Politik. Der Vorstand der Wirtschaftsjunioren wird jährlich neu besetzt.

