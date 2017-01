Konstanz Schweizer Zoll zieht Böller aus dem Verkehr

In den Tagen vor dem Jahreswechsel wurde mehr als eine halbe Tonne Feuerwerkskörper beschlagnahmt.

Das Eidgenössische Grenzwachtkorps und die Zollverwaltung für die Kantone Schaffhausen Thurgau und Zürich haben am Dienstag eine besondere Bilanz zum Jahreswechsel gezogen. Nach Angaben von Sprecher Peter Zellweger beschlagnahmten Schweizer Zöllner bei ihren Kontrollen in den letzten Tagen vor dem Jahreswechsel 620 Kilogramm Feuerwerkskörper, die von Privatpersonen in die Schweiz eingeführt werden sollten. In 154 Fällen hätten Grenzwächter die Einfuhr von Böllern und Raketen beanstandet. Laut Zellweger fehlte entweder die Einfuhrbewilligung, oder die pyrotechnischen Produkte waren nicht handhabungssicher und deshalb grundsätzlich zur Einfuhr verboten.

Bei den ertappten Reisenden handelte es sich nach Einschätzung des Schweizer Grenzwacht-Sprechers überwiegend um Pendler, die zum Einkaufen in Deutschland waren und dabei eben auch Feuerwerkskörper mitgebracht hätten. In der Schweiz dürfen Privatpersonen pyrotechnische Produkte nur bis zu einem Gesamtgewicht von 2,5 Kilogramm ohne Bewilligung einführen. Darüber hinaus sind Böller, die auf dem Boden explodieren, wie zum Beispiel China-Kracher und sogenannte Knallteufel, grundsätzlich verboten. Die von Schweizer Zöllnern und Grenzschützern ertappten Feuerwerksschmuggler müssen mit einer Anzeige wegen Verstoßes gegen das Schweizer Sprengstoffgesetz rechnen. Nach Angaben von Peter Zellweger kann für den Betroffenen ein solcher Verstoß im ungünstigen Fall sogar einen Eintrag ins Strafregister zur Folge haben.