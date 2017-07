Singen Schuldunfähiger Gewalttäter bleibt auf freiem Fuß

Das Landgericht Konstanz hat einen Fall von Vergewaltigung in der Ehe und Drohungen gegen die Nachbar verhandelt. Aufgrund seiner psychischen Krankheitsgeschichte blieb der Angeklagte unter Auflagen frei. Eine beantragte Unterbringung in der Psychiatrie wurde auf Bewährung ausgesetzt.

Ein an einer Psychose erkrankter Gewalttäter kann unter Auflagen in Freiheit bleiben. Das Landgericht Konstanz hat die von der Staatsanwaltschaft beantragte Unterbringung eines 52-Jährigen aus dem Hegau in der Psychiatrie für fünf Jahre zur Bewährung ausgesetzt. In dieser Zeit muss der unter Betreuung stehende Mann zuverlässig seine Medikamente nehmen und sich regelmäßigen ärztlichen Kontrollen unterziehen. Das Urteil ist bereits rechtskräftig.

Im Mai vorigen Jahres misshandelte und vergewaltigte der 52-Jährige seine Ehefrau innerhalb weniger Tage mehrmals. Nach dem letzten Gewaltausbruch gegenüber der Frau bedrohte er auch noch eine Nachbarin und drohte, sie zu vergewaltigen. Ihren Freund bedrohte er mit dem Tod. Zur Bekräftigung setzte der 52-Jährige ein Pfefferspray gegen die Nachbarin und deren Freund ein. Der an einer psychotischen Manie mit Verfolgungswahn erkrankte Mann hatte laut eines Sachverständigen in jenen Tagen einen Krankheitsschub, der vermutlich durch ein minimales Ärgernis ausgelöst worden war: Der Arbeitsvertrag seiner aus dem Ausland stammenden Frau war abgelaufen und sie hatte einen Deutschkurs nicht bestanden. Zuvor sei der Mann in einer Klinik falsch behandelt worden, weil die Mitarbeiter dort von seiner Psychose nichts gewusst haben sollen. Das in der Klinik verordnete Medikament könnte den manischen Schub laut dem Sachverständigen womöglich mit ausgelöst haben, hieß es vor Gericht. Weil er als schuldunfähig gilt, konnte der Mann für die massiven Gewalttaten nicht bestraft werden.

In der Verhandlung saß nun ein sehr ruhiger Mann, der mit sanfter Stimme beteuerte: "Ich kann mir gar nicht vorstellen, dass ich so etwas gemacht habe." Nach den Vorfällen war er im Zentrum für Psychiatrie Reichenau mit einem geeigneten Medikament behandelt und sogar vorzeitig wieder entlassen worden. Seine Frau ist in ihre Heimat zurückgekehrt. Inzwischen habe er sich viele Male bei ihr entschuldigt und sie sei auch bereit, wieder nach Deutschland zu kommen, erklärte der 52-Jährige jetzt. Zusammengelebt hat das Paar nie.

Zwei Polizeibeamtinnen bestätigten, dass man die Frau damals völlig verängstigt und am ganzen Körper mit Hämatomen übersät aus der Wohnung ihres Mannes geholt hatte. Eine Kriminalhauptkommissarin beschrieb die Frau vor Gericht als "sichtlich gezeichnet". Eine andere Zeugin berichtete, die Frau habe ihr gesagt, sie sei von ihrem Mann gegen ihren Willen in dessen Wohnung festgehalten worden. Fotos dokumentierten die schweren Prellungen der Frau, die sich über ihr geschwollenes Gesicht und den ganzen Körper bis zu den Beinen und Füßen erstreckt hatten. Später berichtete die Frau bei der Polizei, sie habe ihren Mann, den sie seit vier Jahren kannte, noch nie so erlebt, wie in dieser Zeit.

Eine 24 Jahre alte, ehemalige Nachbarin brach auch jetzt vor Gericht bei der Erinnerung an die Szenen noch in Tränen aus. Sie schilderte, wie der völlig außer sich geratene Mann nachts und frühmorgens an ihrer Wohnungstür geklingelt, und sie und ihren Freund terrorisiert habe. Für das Paar waren die Geschehnisse der Grund, aus dem Hegau wegzuziehen.