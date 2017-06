Konstanz Schüler erforschen den Bodensee

Es geht um Artenvielfalt und um Wasserqualität: 23 Schülerteams nutzen die Pfingstferien für vielfältige wissenschaftliche Experimente auf einem Forschungsschiff am Bodensee. Die Baden-Württemberg Stiftung finanziert das Projekt.

Die Pfingstferien halten für rund 150 Schüler aus Baden-Württemberg ein besonderes Abenteuer bereit: 23 Jungforscher-Teams gehen bis zum 17. Juni der Reihe nach an Bord des Forschungsschiffs Aldebaran auf Tagesexkursion, um Erkenntnisse über den Bodensee zu sammeln. Sie wollen naturwissenschaftliche und technische Fragenstellungen in der Praxis erproben. Auch drei Schulen vom Bodensee entsenden Teilnehmer. So beschäftigt sich das Team des Graf Zeppelin-Gymnasiums Friedrichshafen (8. Juni) mit der Vermessung des Bodensees. Schüler des Friedrich-Wöhler-Gymnasiums Singen (16. Juni) erforschen die Tier- und Pflanzenwelt. Und die Nachwuchsforscher des Heinrich-Suso-Gymnasiums Konstanz (17. Juni) erkunden auf einer Tagestour die Artenvielfalt auf dem Seegrund. Alle Themen wurden zuvor über einige Monate in Arbeitsgemeinschaften oder im regulären Unterricht ausgeleuchtet.

Ermöglicht wird der Einsatz des Forschungsschiffs während der beiden Ferienwochen durch die Baden-Württemberg Stiftung im Rahmen eines Programms, mit dem bei Jugendlichen das Interesse an den sogenannten MINT-Fächern (Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik) gefördert werden soll. Nach Angaben von Stiftungsgeschäftsführer Christoph Dahl fließen 350 000 Euro in das mehrjährige Projekt. Dahl ist überzeugt davon, dass die Ausschüttung dieser Stiftungsgelder gut angelegtes Geld ist. Bezogen auf die Aldebaran-Exkursionen sagte Dahl gegenüber dieser Zeitung: "Das sind Dinge, die nachhaltig wirken bei Jugendlichen". In der vergangenen Woche hatte Dahl das nach einem Stern benannte Forschungsschiff selbst besichtigt, das zu diesem Zeitpunkt im Konstanzer Hafen lag.

Das Forschungsschiff ist mit hochmoderner Technik ausgestattet, damit Wissenschaftler – und bei der Aktion auf dem Bodensee auch Schüler – gute Bedingungen vorfinden. 2016 ging die Aldebaran erstmals am Bodensee mit Schülerteams auf Tour.