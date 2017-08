Singen Schaffhausen: Verkostung guter Tropfen

Die Schaffhausen gelten als erfolgreichster Weinbaukanton der Deutschschweiz. Bei der Weinprobe im Museum zu Allerheiligen konnten Interessierte die Güte der Weine testen.

Rund 2000 Besucher kamen zur 15. "Wiiprob" (Weinprobe) in den alten Kreuzgang des Schaffhauser Museums zu Allerheiligen, wo 30 Produzenten vom Schaffhauser Blauburgunderland Altbewährtes und Neues ausschenkten. Bei Markus Hedinger gab es beispielsweise einen Barrique Chardonnay, der aus einem Osterfinger Rebberg geerntet wurde, wo der Frost bereits 2016 für eine natürliche Mengenregulierung von 300 Gramm pro Quadratmeter sorgte. Das Osterfinger Weingut Lindenhof hatte erstmals einen Rheinriesling im Angebot. In der Schweiz ist die Königin der Weißweine immer noch ein Exot. "Nirgends auf der Welt wird der Wein so säurearm getrunken wie in der Schweiz", antwortete Lindenhof-Kellermeister Heiko Huber auf die Frage, warum in der Schweiz kaum Riesling angebaut werde.

Der Name Rheinriesling dient zur Differenzierung, da in der Nordostschweiz der Riesling-Silvaner oftmals fälschlicherweise Riesling genannt wird, obwohl er aus Müller-Thurgau-Trauben gekeltert wird. Durch den Klimawandel werden im Kanton Schaffhausen inzwischen auch Sorten angebaut, die früher nicht reif geworden wären. Beispielsweise der Chardonnay, den Hans-Walter Gysel seit 25 Jahren im Rebberg hat. Der Wilchinger Weinbauexperte erklärte, dass die Winzer und Önologen mit jeder Sorte dazulernen mussten. "Der Merlo braucht beispielsweise mehr Zeit zum Reifen des Weines", so Gysel, der einen Zusammenhang von Mensch und Trauben erkannte: "Die Jugend ist schön und kann schon recht viel schaffen, doch der Charakter kommt erst mit dem Alter".

Das Osterfinger Weingut Stoll stellt sich als einziger ausstellender Betrieb aus Überzeugung den Herausforderung der Bio-Swiss-Richtlinien. Christoph Stoll betonte, dass Bioweine nicht verkauft werden, nur weil Bio drauf steht. "Der Wein muss schmecken", so Stoll. Die Leute seien auch nicht bereit, für einen Biowein einen höheren Preis zu bezahlen. Lediglich bei Nischenprodukten von neuen pilzwiderstandsfähigen Rebsorten könne ein Bioaufschlag verlangt werden. "Wenn wir heute einen Wein von einem einzigartigen besonderen Jahr probieren, dann schmecken wir das Zusammenspiel von Lage, Wetter und harter Arbeit", bemerkte die Schaffhauser Regierungsratspräsidentin Rosmarie Widmer Gysel.

Der Kanton Schaffhausen gilt als erfolgreichster Weinbaukanton der Deutschschweiz. Kürzlich wurde das Schaffhauser Blauburgunderland bei der Weinprämierung der Messe Expovina mit acht Gold- und neun Silbermedaillen, sowie dem Spezialpreis "Best of Deutschschweiz" ausgezeichnet. Eine 2015-er Pinot-Noir-Auslese der GVS Schaffhausen erreichte von 2141 degustierten Weinen die höchste Punktzahl und die Auszeichnung "Großes Gold". "Ein Blauburgunder aus dem Blauburgunderland", schwärmte Beat Hedinger. Der Geschäftsführer des Branchenverbandes Schaffhauser Wein erläuterte, dass die Qualität der Schaffhauser Weine erneut in der Spitze gewachsen sei. "In diesem Jahr wird es durch die Frost- und Hagelschäden eine kleinere aber qualitativ gute Ernte geben", so Hedinger.

Weinbau im Hegau

Auch auf der deutschen Seite der Grenze spielt Weinbau eine wichtige Rolle. Beispielsweise ist der Hohentwiel Deutschlands höchstgelegener Weinberg. Dort wachsen die Rebstöcke bis zu einer Höhe von 562 Metern. Der Weinbau am Hohentwiel ist seit dem Jahr 1538 belegt. Es wird jedoch vermutet, dass Mönche bereits um 970 herum Wein für den Eigenbedarf angebaut haben. Am Hohentwiel werden unter anderem Müller-Thurgau, Grauburgunder, Weißer Burgunder, Riesling, Traminer, Chardonnay, Spätburgunder und Cabernet Sauvignon angebaut.