Kreis Konstanz Saisonauftakt für Oldtimerfreunde bei der Fahrt in den Mai

Bei der Fahrt in den Mai bilden nostalgische Karossen einen Hingucker-Konvoi. Die Drei-Länder-Tour führt von Bodman-Ludwigshafen bis nach Konstanz. Beim Start am Zollhaus können Interessierte die Oldtimer begutachten.

Wenn Egon Tauscher am 1. Mai wieder eine große Ausfahrt von Oldtimerfreunden veranstaltet, hofft er nicht nur als Veranstalter auf gutes Wetter, sondern auch als Liebhaber alter Karossen, denn er will natürlich auch selbst mitfahren: „Bei gutem Wetter fahre ich einen Alfa.“ Für die „Fahrt in den Mai“, die für viele Oldtimer-Freunde der Start in die Saison ist, haben sich laut Tauscher bislang 50 Fahrer angemeldet.

Ab 8.30 Uhr treffen sich die Besitzer von Old- und Youngtimern am Zollhaus in Bodman-Ludwigshafen. Besucher können dann die liebevoll gepflegten Schätze der Fahrer begutachten, mit Fahrern ins Gespräch kommen und den für 10 Uhr geplanten Start verfolgen. Diesmal könnte unter anderem ein Wagen dabei sein, der sogar für die Fahrt in den Mai eine Premiere wäre: ein Singer aus dem Baujahr 1934. Der Wagen des britischen Autobauers Singer hat nur ein Notverdeck – und deshalb wäre er nur bei gutem Wetter dabei, sagt Tauscher. Auch die Bestseller-Autorin Gaby Hauptmann wird mitfahren: Tauscher leiht der mit ihm befreundeten Autorin einen Aston Martin DB2/4 aus. Dieser ist aus dem Baujahr 1954, also noch vor den ersten James-Bond-Filmen, die Aston Martin noch berühmter machten.

Wer selbst mitfahren will, kann sich beim Organisator melden unter Telefon (0 75 51) 94 87 94. Mehr Informationen auf www.tauschertours.com/bodensee2017

Um 10 Uhr geht es in Bodmann-Ludwigshafen los, die Fahrer umrunden zunächst den östlichen Bodensee, kommen durch Österreich und die Schweiz und steuern dann das Ziel Konstanz an, das sie bis 17.30 Uhr erreichen wollen. Im Restaurant Aqua prämieren die Teilnehmer dann einige ihrer fahrenden Schmuckstücke.