Konstanz Rund 100 Lehrer zum Schuljahresende arbeitslos gemeldet

Die Wirtschaft brummt, dennoch ist die Arbeitslosenzahl am Bodensee im Juli ganz leicht gestiegen. Der Grund: Schulabgänger über 18 Jahre wurden bei der Arbeitsagentur vorstellig, damit sie weiter Kindergeld beziehen können. Zudem meldeten sich etwa 100 Lehrer arbeitslos, weil ihr Vertrag zum Schuljahresende ausgelaufen ist.

Selbst wenn die Wirtschaft unter Dampf steht, kennt der Arbeitsmarkt das Sommerloch. Bestätigt wird diese Einschätzung durch die Bilanz der Arbeitsagentur Konstanz-Ravensburg für den Monat Juli. So spiegelt die Arbeitsmarktbilanz aufs große Ganze gesehen stabile Verhältnisse. Die Zahl der arbeitslos gemeldeten Männer und Frauen hat sich im Juli gegenüber dem Vormonat um lediglich 94 auf 12 480 Personen erhöht. Die Arbeitslosenquote in den drei Landkreisen Konstanz, Ravensburg und Bodenseekreis stieg damit um 0,1 Prozentpunkte auf 2,9 Prozent. Die Feinanalyse zeigt unterdessen, dass sich im Juli auffällig viele junge Menschen arbeitslos gemeldet haben. Jutta Driesch, die Leiterin der Arbeitsagentur, weist in der Agenturbilanz darauf hin, es handle sich oft um junge Leute, die im Herbst eine Ausbildung oder ein Studium aufnehmen wollen.

Zwar hat die Gruppe der Schulabgänger noch keinen Leistungsanspruch erworben. Aber: Wer 18 Jahre und älter ist, muss sich bei der Arbeitsagentur melden, damit das Kindergeld weitergezahlt wird. Betroffen von Arbeitslosigkeit in den Sommerferien sind regelmäßig auch Lehrer, deren Verträge zum Schuljahresende ausgelaufen sind und die zum Start des neuen Schuljahres im Herbst (bei Bedarf) wieder eingestellt werden. Nach Angaben von Walter Nägele, Sprecher der Arbeitsagentur Konstanz-Ravensburg, haben sich zum Schuljahresende rund 100 Pädagogen am Bodensee arbeitslos gemeldet. Es sei schwierig, dem Personenkreis für die Dauer der sechswöchigen Ferienzeit passgenaue Angebote zu machen, sagt Nägele. An dieser Beschäftigungspraxis des Kultusministeriums entzündete sich wiederholt Kritik.

Unterdessen sind die Chancen für den Einstieg in eine Ausbildung sehr gut. Derzeit sind 1851 Lehrstellen zu besetzen. "Wir können jedem Interessierten ein qualifiziertes Angebot für seine berufliche Zukunft machen", wirbt Jutta Driesch. Den 1851 gemeldeten freien Ausbildungsplätzen stehen nach Angaben der Arbeitsagentur 1235 unversorgte Jugendliche gegenüber.