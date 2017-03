Konstanz Remondis führt Kompostwerk Singen allein

Der Landkreis Konstanz hat für 426 000 Euro seine Geschäftsanteile am Kompostwerk in Singen an das Entsorgungsunternehmen Remondis verkauft.

Zu Beginn der Verbindung waren Zuversicht und Hoffnung der beiden Partner groß, am Ende aber sind sie wohl nur noch froh über die Trennung. Die Rede ist hier allerdings nicht von einem Ehepaar, das sich scheiden lässt, sondern von den Anteilseignern des Kompostwerks in Singen. An diesem Unternehmen hielt der Landkreis Konstanz lange 50 Prozent der Geschäftsanteile. Die andere Hälfte war im Besitz des Vertragspartners Remondis. Das international aktive Entsorgungsunternehmen hat nun die Anteile des Landkreises übernommen und vor zwei Wochen den Kaufpreis von 426 000 Euro an die Kreiskasse überwiesen. Damit ist der Ausstieg des Landkreises perfekt.

Die wichtigste Nachricht für die Bürger nach diesem Geschäft: Die Müllgebühren werden nicht steigen, so versicherte man im Landratsamt, und auch sonst bleiben die Abläufe unverändert für all jene, die die braunen Bioabfalltonnen befüllen.

Das Kompostwerk in Singen wurde 1982 gebaut. Bei der Gründung der Kompostwerk GmbH als privat-öffentliches Mischunternehmen (Public-Private-Partnership) sahen sich die Beteiligten in einer Vorreiterrolle. Doch in der weiteren Entwicklung erwies es sich als Nachteil, dass beide Vertragspartner exakt 50 Prozent der Anteile hielten und keiner so richtig das Sagen hatte. In den 1990-er Jahren sorgte ein Müllskandal für Aufsehen. Zehntausende Tonnen Bioabfall waren nicht kompostiert, sondern irregulär auf die Restmülldeponie gebracht worden. Im Jahr 2013 hat die Kompostwerk GmbH knapp sechs Millionen Euro in eine neue Kompostieranlage investiert. Pro Jahr werden in der Anlage mehr als 28 000 Tonnen Komposterde aus Bioabfall und 2600 Tonnen Erde aus Grüngut hergestellt.

Die Verhandlungen über den Ausstieg des Landkreises aus der Firma zogen sich über Jahre hin. Viele Probleme waren zu entschärfen. Am Ende ist nun nur noch eines zu tun: Der alleinige Eigentümer Remondis muss nun noch den Namen der Singener Kompostwerk GmbH ändern.