Konstanz Raus aus dem Klassenzimmer, rein ins Lkw-Labor

In vielen technischen Berufen fehlen Fachkräfte. Was ist zu tun? In Konstanz macht ein Lastwagen Station, in dem Schüler Experimente machen können. So soll die Lust auf Technik geweckt werden.

Er kann im Takt tanzen, neugierig in die Runde schauen und den Kopf schütteln: Der kleine Roboter fasziniert die Elftklässler des Mechatronik-Profils an der Zeppelin-Gewerbeschule Konstanz (ZGK). Die Gymnasiasten schauen sich aber nicht nur die Darbietungen des metallenen Wesens an, sie setzen ihn durch die Eingabe der richtigen Koordinaten auch selbst in Bewegung. Dies ist eine von fünf Aufgaben, die die Elftklässler an diesem Morgen zu bewältigen haben. Anstatt in einem Klassenzimmer arbeiten sie in einem riesigen Lastwagen, der unter dem Namen Discover-Industry-Truck durch Baden-Württemberg tourt und den Nachwuchs für sogenannte Mint-Berufe begeistern soll (Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik). Auf gut 100 Quadratmetern Fläche steht den Schülern hochtechnologische Ausrüstung zum Ausprobieren zur Verfügung, und die Mechatronik-Schüler der ZGK nutzen sie begeistert.

So macht sich eine kleine Gruppe am 3-D-Scanner zu schaffen. Paul Hennige hält eine weiße Büste hoch, die sein Mitschüler Jonas Kulcsar mit einem Gerät rundherum ableuchtet. Gespannt schaut die Gruppe danach auf einen Monitor – tatsächlich, dort erscheint ein digitales Abbild der Büste. Der Versuch klappt sogar, als Paul sich selbst als Modell zur Verfügung stellt. Sein digitaler Kopf leuchtet auf dem Bildschirm auf. Ein paar Meter weiter versucht der 16-jährige Max Mania sich an einer Operation mittels Endoskop. Dabei sieht er die Metallteile, die er im Innern einer Höhle ineinanderhaken soll, nur auf einem Bildschirm. Die Kamera, die ins Innere der Höhle filmt, hält er in der rechten Hand, den Greifarm in der linken. Mit Geräten wie dem Endoskop, einer Videobrille oder einem Ladegerät für Smartphones sollen die Schüler begreifen, wie viel Mint-Technik in alltäglichen Produkten steckt.

"Wir brauchen dringend Nachwuchs in diesen Bereichen", sagt Klaus P. Schäfer, Vorstandsmitglied des Netzwerks Biolago, durch dessen Vermittlung der Lastwagen nach Konstanz kam. "Zählt man die Patent-Anmeldungen pro 100 Einwohner zusammen, liegt der Bodenseeraum an der Spitze Europas", so Schäfer. "Wir haben auch viele kleinere Firmen hier, die auf ihrem Gebiet 60 Prozent des Weltmarkts beliefern." Da es aber keinen gebündelten Industriepark gibt, sondern sich die Unternehmen auf vier Länder am See verteilen, sei dies oft nicht öffentlich bekannt. So fehlt der Nachwuchs, auch schon in der Schule. Laut Thomas Klumpp, Leiter des Gymnasiums an der ZGK, sind noch viele Schulplätze im technischen Bereich frei (siehe Infotext). Für Schäfer ist der Discovery-Truck daher ein Schritt in die richtige Richtung: "Schüler brauchen Motivation und Anschauung, um sich für Technikberufe zu interessieren. Nichts anderes ist der Laster, der die Produktentwicklung von der Idee bis zur Anwendung nachzeichnet." Auch Thomas Klumpp ist überzeugt von der rollenden Industriewelt: "Wir möchten den Wagen gern jedes Jahr aufstellen und hoffen, dass sich auch andere Schulen für einen Besuch anmelden." Besondere Herausforderung dabei sei es, Mädchen für die Ingenieurwissenschaften zu begeistern. Die Mechatronik-Jungs jedenfalls finden den etwas anderen Unterricht gelungen. "Viele von uns wissen noch nicht, was sie später machen sollen, da ist solch ein Angebot hilfreich", meint Jonas.

Der rollende Baukasten und freie Schulplätze

Der Lastwagen, auch Discover-Industry-Truck genannt, ist 16 Meter lang und sechs Meter hoch. Er bietet auf rund 100 Quadratmetern Technik vom Feinsten. Realschüler und Gymnasiasten ab Klasse 7 können selbst Experimente machen und sich über verschiedene Berufe informieren. Stark in Baden-Württemberg sind die Automobilbranche, Maschinen- und Anlagenbau, Informations- und Kommunikationstechnik, Energie- und Umwelttechnik, Medizintechnik und Biotechnologie. Für die Schulen ist der Besuch des Lkw kostenlos. Er wird finanziert von der Baden-Württemberg-Stiftung, der Arbeitsagentur und dem Arbeitgeberverband Südwestmetall. Zwei Jungakademiker leiten die Versuche an und führen in die intelligente, computergestützte Produktion ein, die heute und künftig die Industrie prägt.

auch Discover-Industry-Truck genannt, ist 16 Meter lang und sechs Meter hoch. Er bietet auf rund 100 Quadratmetern Technik vom Feinsten. Realschüler und Gymnasiasten ab Klasse 7 können selbst Experimente machen und sich über verschiedene Berufe informieren. Stark in Baden-Württemberg sind die Automobilbranche, Maschinen- und Anlagenbau, Informations- und Kommunikationstechnik, Energie- und Umwelttechnik, Medizintechnik und Biotechnologie. Für die Schulen ist der Besuch des Lkw kostenlos. Er wird finanziert von der Baden-Württemberg-Stiftung, der Arbeitsagentur und dem Arbeitgeberverband Südwestmetall. Zwei Jungakademiker leiten die Versuche an und führen in die intelligente, computergestützte Produktion ein, die heute und künftig die Industrie prägt. Offene Schulplätze: Das Angebot der beruflichen Schulen im Landkreis Konstanz wurde ausgebaut, sodass die Nachfrage in fast allen Bereichen gedeckt werden kann. Überlaufen sind nach wie vor die Profile Gesundheit und Pflege sowie Sozialwissenschaften. Deutlich weniger nachgefragt werden indessen technische Angebote. Während das Profil Gestaltungs- und Medientechnik immer gut nachgefragt wird, gibt es an der Zeppelin-Gewerbeschule am Technischen Gymnasium für das kommende Schuljahr (2017/18) noch acht freie Plätze im Profil Informationstechnik und 18 freie Plätze im Profil Mechatronik. Laut Thomas Klumpp, Leiter der Abteilung Gymnasium an der ZGK, sind außerdem Plätze in folgenden Schularten frei: einjähriges Berufskolleg zur Erlangung der Fachhochschulreife, zweijährige Berufsfachschule für Bautechnik sowie in der einjährigen Berufsfachschule Metall SHK (Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik).

Anmeldungen sind bis Ende Juni möglich. Weitere Informationen im Internet: www.zgk-konstanz.de