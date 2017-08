Thurgau Proteste gegen mutmaßliche Tierquälerei auf Pferdehof im Thurgau

Schweizer Tierschützer demonstrieren gegen unsägliche Verhältnisse auf einem Pferdehof im Thurgau. Fall toter und abgemagerter Pferde bringt auch Behörden unter Druck.

Die 1200 Einwohner zählende Thurgauer Gemeinde Hefenhofen wirbt auf ihrer Internetseite mit touristischen Vorzügen ihrer Lage im Oberthurgau unweit des Bodensees, die vor allem zu Spaziergängen und Velotouren einlade. Im aktuellen Wochenkalender preisen die Fremdenverkehrswerber das vegane Menü namens "Sommernachtstraum" an. Diesseits der Idylle aber hält gerade ein handfester Skandal Hefenhofen fest im Griff und in den Schlagzeilen von Schweizer Medien. Nachdem bekannt geworden ist, dass ein örtlicher Pferdezüchter seine Tiere offenkundig so vernachlässigt hat, dass ein Teil davon zu Tode kam und andere noch lebende Pferde bis auf die Knochen abgemagert und vom Tode bedroht seien, reißen die Proteste von Tierschützern nicht ab.

Aktivisten richteten vor dem Hof des Pferdezüchters eine Mahnwache ein. Tag und Nacht wollen sie auf Posten bleiben, um zu verhindern, dass der mutmaßliche Tierquäler die geschundenen Kreaturen vom Hof schafft und somit den Behörden Beweismittel entzieht. Nach Darstellung der Thurgauer Zeitung war der Pferdezüchter bereits im Jahr 2014 mit einem Tierhalteverbot belegt worden. Wegen eines Formfehlers – der Anwalt des Beschuldigten erhielt damals keine Akteneinsicht – kassierte das Schweizer Bundesgericht das vom Kanton ausgesprochene Verbot. Ausgelöst wurde die aktuelle Protestwelle durch Bilder, die tote und abgemagerte Pferde auf dem Hof des Züchters zeigen. Eine Frau hatte der Thugauer Zeitung zufolge die Verhältnisse in den vergangenen Monaten dokumentiert und Anzeige erstattet. Vergangenen Freitag bestätigte der stellvertretende Thurgauer Generalstaatsanwalt, dass die Aufnahmen aus Hefenhofen "authentisch und aktuell" seien.

Daraufhin teilte das Thurgauer Departement für Inneres und Volkswirtschaft mit, man werde für Montag eine Task Force einberufen, die "die rechtlichen Entscheidungsgrundlagen sowie organisatorische Belange für das weitere Vorgehen erarbeiten" soll. In der Arbeitsgruppe sind das Departement des Inneren, Veterinäramt, Kantonspolizei, Generalstaatsanwaltschaft und Landwirtschaftsamt vertreten. Die Tierschützer bringen in dem Fall von krasser Tierquälerei die Behörden ordentlich unter Druck. Am Samstag demonstrierten laut Medienberichten 300 Menschen auf dem Bahnhofsplatz in Frauenfeld, um auf unsägliche Verhältnisse auf dem Hefenhofener Pferdehof aufmerksam zu machen. Der Schweizer Verein gegen Tierfabriken (VgT) hatte zur Kundgebung aufgerufen.

In der Kritik stehen auch Kantonstierarzt Paul Witzig und Regierungsrat Walter Schönholzer, der Chef des Departments für Inneres. "Braucht es noch mehr, Herr Schönholzer?", war auf einem Plakat zu lesen. Und auf einem anderen: "Witzig + Schönholzer müssen weg!". Am Montagabend sollten erste Ergebnisse der Task Force-Beratungen bekannt gemacht werden.