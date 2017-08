Kreis Konstanz Privatschule öffnet die Türen zu Schweizer Hochschulen

Das Euregio Gymnasium Romanshorn, eine Privatschule, umwirbt deutsche Abiturienten. Sie können in zwei Semestern das Schweizer Abitur machen und dann ohne Einschränkungen in der Schweiz studieren.

Während Lehrer und Schüler in Baden-Württemberg noch die Sommerfrische genießen, hat in der Schweiz bereits das neue Schuljahr begonnen. Und pünktlich zum Schuljahresstart im Kanton Thurgau macht das Euregio Gymnasium in Romanshorn Abiturienten aus dem Nachbarland ein Angebot. Die Privatschule will Absolventen deutscher Gymnasien in zwei Semestern fit machen für die Schweizer Matura-Prüfung, also das Schweizer Abitur. Die Vorteile liegen nach Ansicht der Romanshorner Schulleitung auf der Hand. Da sind auf der einen Seite die Schweizer Universitäten mit exzellentem Ruf wie zum Beispiel die Hochschule St. Gallen oder die ETH Zürich, die auch viele ausländische Bewerber anziehen. Da sind auf der anderen Seite strenge Reglementierungen für ausländische Bewerber, seien es Aufnahmeprüfungen, Forderungen nach bestimmten Fächerkombinationen oder Notenschnitten. Hat der deutsche Bewerber aber das Schweizer Abi in der Tasche, dann wird er bildungsrechtlich wie ein Inländer behandelt, erläutert der Romanshorner Schulleiter Herbert Lippenberger in einer Mitteilung. "Das verschafft ihnen den unbeschränkten Zugang zu Schweizer Universitäten", so Lippenberger. Denn einen Numerus Clausus wie an deutschen Unis gebe es in der Schweiz nicht.

Ein mittlerer Notendurchschnitt reicht laut Lippenberger aus, um das Wunschstudium ergreifen zu können. Harald Olkus, der in Berlin lebt, aber für das Euregio Gymnasium in Romanshorn Pressearbeit macht, weist noch auf einen finanziellen Vorteil hin. Wer bildungsrechtlich als Schweizer behandelt werde, zahle niedrigere Studiengebühren als der ausländische Student. Und warum sollten deutsche Abiturienten ihren Bildungsabschluss an einer Schweizer Schule noch einmal ein Jahr mit Wissen anfüttern? Auch darauf gibt das Euregio Gymnasium eine Antwort. Da man in der Schweiz keine Fächer abwählen dürfe und alles geprüft werde, bestehe für deutsche Abiturienten in einigen Fächern Nachholbedarf. Verkehrstechnisch sehen die Anbieter den Standort gut an die deutsche Nachbarschaft angebunden. Das Euregio Gymnasium zählt nach Angaben von Harald Olkus derzeit 45 Schüler und ist eine Einrichtung der Privatschule SBW Haus des Lernens, die an acht Standorten in Deutschland und der Schweiz in verschiedenen Bildungsstufen Unterrichtsangebote macht.

In der Ostschweiz gibt es vier Standorte mit rund 800 Schülern. Wer das Angebot des Euregio Gymnasiums annimmt, muss allerdings um späterer Karrierevorteile willen erst einmal tief in die Tasche greifen: Die Schulgebühren für die beiden Semester betragen laut Anbieter 20 000 Schweizer Franken (17 000 Euro). Ein Start zum neuen Schuljahr sei noch möglich, so heißt es.

Informationen zur Schule: www.euregiogymnasium.ch