Konstanz Polizeipräsidium Konstanz oder Tuttlingen: Bleibt die Zentrale am Bodensee erhalten?

Noch vor der Sommerpause könnte sich die Zukunft des Polizeipräsidiums Konstanz entscheiden. Bleibt die Polizeizentrale am Bodensee erhalten oder werden die Kompetenzen nach Tuttlingen verlagert? Die Entscheidungsfindung ist auch ein Tauziehen innerhalb der CDU. Und Justizminister Guido Wolf spielt dabei eine wichtige Rolle.

Es ist ein Abend, der Hoffnung weckt bei der Parteibasis. Am 31. Januar 2012 schmückt Guido Wolf als Festredner den Neujahrsempfang des Konstanzer CDU-Kreis- und Stadtverbands. Der Jurist mit Wurzeln im Oberschwäbischen ist als neuer Landtagspräsident in Stuttgart ein wichtiger Funktionsträger auf der landespolitischen Bühne in einer Phase, in der viele Parteimitglieder noch mit dem Machtverlust der Christdemokraten hadern. Zehn Monate zuvor ist die CDU bei der Landtagswahl in die Oppositionsrolle gerutscht – erstmals seit 58 Jahren. In einer solchen Situation ist Neuorientierung gefragt. Wolf macht seine Sache an diesem Abend gut. Er stellt Gemeinsamkeit her. Er erzählt aus der Zeit, als er an der Universität Konstanz studiert und in Freudental gewohnt hat. Und Wolf appelliert, die Wirklichkeit anzunehmen: "Wir lassen uns zu oft von anderen Dingen als der Realität leiten."

Weitere Informationen Guido Wolf sieht Konstanz als Sitz für künftiges Polizeipräsidium kritisch

Im Sommer 2017 ist die Situation eine andere. Die CDU regiert im Land wieder mit. Guido Wolf ist Justizminister und er ist weiterhin Landtagsabgeordneter des Wahlkreises Tuttlingen-Donaueschingen. CDU-Vertreter im Landkreis Konstanz sind allerdings nicht mehr so gut auf Wolf zu sprechen wie 2012. Ein Konflikt entzündet sich an der Frage, wie der räumliche Zuschnitt der Polizeipräsidien im Land künftig aussehen soll. Die von der grün-roten Vorgängerregierung erst 2013/14 in Kraft gesetzte Polizeireform steht auf Betreiben der CDU wieder auf dem Prüfstand.

Eine Expertenkommission schlägt vor, für die Landkreise Sigmaringen, Ravensburg und Bodenseekreis ein eigenes, neues Polizeipräsidium zu in­stallieren. Noch sind die drei Kreise in der Polizeiorganisation mit dem Landkreis Konstanz verbunden. In Konstanz ist auch das Polizeipräsidium angesiedelt. Nach dem Vorschlag der Kommission sollen die Konstanzer ihre Polizeizentrale allerdings behalten. Von dort aus soll künftig die Polizeiarbeit in den Landkreisen Rottweil, Schwarzwald-Baar und Tuttlingen gesteuert werden. Damit wäre der bisherige Präsidiums­standort Tuttlingen obsolet.

Konstanz oder Tuttlingen? Seit Wochen werden kräftig Argumente ausgetauscht. CDU-Vertreter, CDU-Landrat und Bürgermeister aus dem Kreis Konstanz appellieren an die Entscheidungsträger in Stuttgart, man möge den Empfehlungen der Expertenkommission folgen. Alles spräche für den Standort Konstanz, auch die finanziellen Abwägungen. Währenddessen klagen die Schwarzwälder, Konstanz sei mit seiner Randlage als Präsidiumsstandort ungeeignet, Tuttlingen die bessere Wahl. Die Auseinandersetzung bringt Guido Wolf als einzigen südbadischen Minister der Landesregierung in eine kuriose Situation. Wolf setzt sich als Wahlkreisabgeordneter von Tuttlingen für diesen Standort ein. Zugleich ist er aber Betreuungsabgeordneter der Landes-CDU für den Kreis Konstanz. Das heißt: Weil es am westlichen Bodensee derzeit keinen CDU-Landtagsabgeordneten gibt, soll Wolf die Interessen der Konstanzer in Stuttgart mit vertreten. Nach Einschätzung des CDU-Bundestagsabgeordneten Andreas Jung fällt Wolf in der Sache als Pate der Konstanzer Interessen aus.

Wolfs Engagement für Tuttlingen sei legitim. Jung selbst befindet sich auch ein wenig im Interessenkonflikt. Als Vorsitzender des mächtigen CDU-Bezirksverbands Südbaden kann er keine Stellung in der Diskussion um die konkurrierenden Polizeistandorte beziehen. Als Konstanzer CDU-Bundestagsabgeordneter sagt Jung indes, dass alle sachlichen Kriterien für Konstanz sprächen und er hoffe, dass man das im Innenministerium genau so sehe. Am Dienstag hat der Konstanzer CDU-Kreisverband doch einen Versuch unternommen, den Betreuungsabgeordneten Wolf zu aktivieren. "Ich bitte Sie, das Anliegen des CDU-Kreisverbands mit allen Ihnen zur Verfügung stehenden Möglichkeiten zu unterstützen", heißt es in dem Schreiben. Die Antwort Wolfs steht aus. In anderem Kontext bekräftige er aber, er sehe die Randlage von Konstanz kritisch.

So geht's weiter

Am heutigen Freitag beschäftigen sich in Stuttgart zwei wichtige CDU-Arbeitsgruppen (Inneres und Finanzen) mit der Reform der Polizeireform. Am Dienstag, 11. Juli, will die CDU-Fraktion einen Entschluss fassen. Das CDU-geführte Innenministerium rät nach Angaben seines Sprechers Carsten Dehner, den (für Konstanz positiven) Expertenbericht ernst zu nehmen. Man strebe noch vor der Sommerpause einen Kabinettsbeschluss an. Klar ist die Sache indes für die grüne Landtagsabgeordnete Nese Erikli: "Die Schließung des Polizeipräsidiums Konstanz wird es mit den Grünen nicht geben." (fdo)