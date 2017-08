Konstanz Polizeipräsidium Konstanz: Chefstelle wird nicht neu ausgeschrieben

Der Konstanzer Polizeipräsident Ekkehard Falk übernimmt als Projektverantwortlicher für die Polizeireform höhere Aufgaben in Stuttgart. Seine Stelle in Konstanz will das Innenministerium nicht neu besetzen. Bis auf Weiteres soll Falks Stellvertreter Uwe Stürmer in der Konstanzer Polizeizentrale die Geschäfte führen.

Polizeipräsident Ekkehard Falk ist auf dem Absprung. Falk habe derzeit Urlaub und werde anschließend direkt seine neue Aufgabe in Stuttgart in Angriff nehmen, so verlautete am Donnerstag aus der Konstanzer Polizeizentrale, die für die Landkreise Konstanz, Ravensburg, Sigmaringen und Bodenseeskreis zuständig ist. Das baden-württembergische Innenministerium hat Falk zum Gesamtprojektverantwortlichen für die Umsetzung der anstehenden Polizeireform berufen. Mitte September soll er an die Arbeit gehen. Die Polizeireform soll laut Zeitplan der Landesregierung zum 1. Januar 2020 in Kraft treten. Folglich dürfte der Projektverantwortliche bis Ende des Jahres 2019 dort gebunden sein.

Was aber geschieht in der Zwischenzeit mit der Stelle des Polizeipräsidenten in Konstanz? Wie das Innenministerium auf Anfrage informierte, wird der Chefposten nicht neu ausgeschrieben. "Falk behält den Präsidentenposten inne", erläuterte Renato Gigliotti. Der Pressereferent des Ministeriums verwies darauf, dass der Polizeipräsident ja nur für eine gewisse Zeit für das Projekt abgeordnet werde. Die Geschäfte des Polizeichefs in Konstanz wird laut Gigliotti Polizeivizepräsident Uwe Stürmer vertretungsweise übernehmen. Stürmer ist Chef der Kriminalpolizeidirektion Friedrichshafen. Offen bleibt, wie lange die Entscheidung zum Verzicht auf eine Neuausschreibung der Chef-Stelle Bestand hat. Denn dem Vernehmen nach könnte der heute 58-jährige Falk mit Beendigung der Sonderaufgabe Ende 2019 auch in den Ruhestand wechseln. Und falls die Würfel so fallen, müsste die Stelle am Bodensee ohnehin neu besetzt werden.

Auch eine weitere Überlegung spricht dafür, dass Falks Abschied aus Konstanz endgültig sein könnte. Denn wenn er aus gehobener Warte die Umsetzung der Reform plant, beschäftigt er sich sozusagen mit eigenen Angelegenheiten als Polizeipräsident. Mit der anstehenden Polizeireform will das CDU-geführte Innenministerium der grün-schwarzen Regierung Fehler korrigieren, die die grün-rote Landesregierung bei der ersten Polizeireform gemacht haben soll. Nach dem Regierungswechsel 2016 war eine Expertenkommission mit der Evaluation der ersten Polizeistrukturreform (Evapol) beauftragt worden. Der Abschlussbericht bescheinigt Handlungsbedarf beim räumlichen Zuschnitt einzelner Präsidien.

Auch das Polizeipräsidium Konstanz ist betroffen. Konstanz soll zwar Sitz der Zentrale bleiben, aber künftig nicht mehr für die Landkreise Ravensburg, Sigmaringen und Bodenseekreis zuständig sein. Stattdessen sollen von Konstanz aus neben dem Kreis Konstanz die Landkreise Rottweil, Schwarzwald-Baar und Tuttlingen betreut werden. Zwar freuen sich die Vertreter der württembergischen Landkreise am Bodensee, dass sie (vermutlich in Ravensburg) ein eigenes Polizeipräsidium erhalten sollen. Vertreter der Region Schwarzwald-Baar-Heuberg wollen sich in Sachen Polizeistruktur aber ungern mit Konstanz verbandeln lassen. Falk hat nun den Auftrag, diese Veränderungen umzusetzen. Schwer vorstellbar, dass er hernach in die Konfliktzone zurückkehrt.

Person und Amt

Ekkehard Falk (58) wurde im Januar 2014 zum ersten Präsidenten des neuen Polizeipräsidiums Konstanz bestellt. Von Februar bis Juli des gleichen Jahres übernahm Falk vorübergehend eine Aufgabe im Stuttgarter Innenministerium, weil zunächst Konsequenzen aus einem Einspruch eines Mitbewerbers gegen das Bewerbungsverfahren zu ziehen waren. Seit dem 8. Juli 2014 ist Ekkehard Falk fest im Amt. Mitte September 2017 wechselt er als Gesamtprojektverantwortlicher für die Umsetzung der Polizeireform ins Innenministerium.