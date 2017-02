Das Polizeipräsidium Konstanz sieht sich sicherheitstechnisch für die Straßenfasnacht gut gerüstet. Hunderte Beamte in Uniform und Zivil werden im Einsatz sein, damit die Narren unbeschwert feiern können. In Konstanz soll es an einem zentralen Platz wieder eine stationäre Videoüberwachung geben. Ansonsten sind bei Bedarf mehrere mobile Videoteams unterwegs.

Gut zwei Wochen dauert es noch, dann starten die Narren ins Finale der Straßenfasnacht. Kondition verlangt das bunte Treiben nicht nur von den vielen Feiernden selbst, die dann zu Tausenden die Innenstädte fluten. In hohem Maße gefordert ist auch die Polizei, die in Zeiten latenter Terrorgefahr die Massenaktivitäten der Fasnachtsfans sichern muss. "Die Fasnacht ist für die Polizei ein Riesenunternehmen", sagt der Konstanzer Polizeipräsident Ekkehard Falk. Eine Urlaubssperre gebe es für die Beamten zwar nicht, aber sicher ist: Jede verfügbare Einsatzkraft wird bei diesem Groß­ereignis gebraucht. Wie viele Polizisten bei bestimmten Veranstaltungen zum Einsatz kommen, zum Beispiel beim Rosenmontagsumzug in Ravensburg oder beim hohen närrischen Feiertag der Friedrichshafener am Samstag zuvor, will der Polizeipräsident nicht sagen. Sicher ist: Im Präsidiumsbereich mit den vier Landkreisen Konstanz, Ravensburg, Sigmaringen und dem Bodenseekreis werden Hunderte in Uniform und in Zivilkleidung unterwegs sein.

Dabei wird an den Sicherheitskonzepten für die großen Veranstaltungen mit langem zeitlichen Vorlauf gearbeitet. Nicht zuletzt deshalb, weil sich die Landespolizei mit anderen Institutionen absprechen muss, zum Beispiel der Feuerwehr, den Rettungsdiensten und städtischen Behörden. Sicher ist, dass die Polizei am Fasnachtsdonnerstag, dem Schmotzigen Dunschtig, auf der Marktstätte, dem größten Platz in der Konstanzer Altstadt, wieder eine stationäre Videoanlage einsetzen wird, um das Geschehen aufzuzeichnen.

"Die Videoüberwachung bietet unter anderem die Möglichkeit, Leute, die auf Krawall aus sind, zu identifizieren", wie der Polizeichef formuliert. Zudem könnten sich anbahnende Gefahrensituationen mitunter so frühzeitig erkannt werden, dass die Polizei rechtzeitig eingreifen könne. "Die Videoüberwachung hat sich bewährt", sagt der Polizeipräsident. Nach Lage der Dinge bleibt die Konstanzer Marktstätte an der Fasnacht der einzige Ort, an dem das Treiben der Narren stationär aufgezeichnet wird. Für jeden der vier Landkreise, die zum Zuständigkeitsbereich des Präsidiums zählen, steht zudem ein Team mit mobiler Videoüberwachung zur Verfügung. Weitere Unterstützung kann angefordert werden. Wer in der Straßenfasnacht in den Hochburgen der Narren unterwegs ist, muss mit Kon­trollen rechnen, ein Rucksackverbot ist bisher nicht ausgesprochen.

Beamte des Polizeipräsidiums werden nicht mit Körperkameras (sogenannten Bodycams) ausgerüstet sein. Gleichwohl hält Ekkehard Falk dieses Hilfsmittel für nützlich. Er ist überzeugt, dass der Kameraeinsatz in Konfliktsituationen deeskalierend wirken kann. Der baden-württembergische Landtag hatte im Dezember durch die Änderung des Polizeigesetzes grundsätzlich den Weg frei gemacht für die Körperkamera. Zu den Vorbereitungen der Polizei auf das Fasnachtsfinale sagt Falk: "Ich denke, dass wir gut präpariert sind." Die Einsatzkräfte sollten Präsenz zeigen, aber es dürfe nicht der Eindruck erweckt werden, dass die Polizei eine Veranstaltung dominiere. Wichtig sei, dass die Narren unbeschwert und ohne Angst feiern könnten.

Auch die Bundespolizei Konstanz, die für Kontrollen des Bahnverkehrs zuständig ist, hat das Geschehen an der Straßenfasnacht im Blick. Die Einsatzkräfte werden sich nach Angaben von Inspektionssprecher Christian Blohm auf den Anlass einrichten, "zum Beispiel durch Präsenz an Bahnhöfen und Haltepunkten".Eine Personalaufstockung werde es aber nicht geben.

Verstärkte Kontrollen