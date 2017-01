Kreis Konstanz Pflegestützpunkte helfen bei hohem Beratungsbedarf im Kreis Konstanz

Der Landkreis Konstanz will seinen Pflegestützpunkt ausbauen. Nun ist ein Ende der Vertragsverhandlungen in Sicht.

Wenn ein Mensch pflegebedürftig wird, trifft das die Familie nicht immer vorbereitet. Hier setzt das Angebot des Pflegestützpunkts an. Die Serviceeinrichtung des Landkreises Konstanz will Wegweiser sein im Dschungel vielfältiger Hilfsangebote und einer komplexen Pflegegesetzgebung. "Neben Informationen rund um gesetzliche und kommunale Leistungen erhalten sie auch Auskünfte über regionale Betreuungsangebote und Hilfestellung bei der Inanspruchnahme der Leistungen", so wirbt der Pflegestützpunkt auf seiner Internetseite. Die Nachfrage nach dem Beratungsangebot war von Beginn an groß. Zum 1. November 2010 nahmen die beiden Servicestellen im Versorgungsamt Radolfzell und bei der Stadt Konstanz den Betrieb auf. Bis Ende 2014 wurden durchschnittlich 990 neue Klienten gezählt. Die Anzahl der Kundenkontakte kletterte auf 3400, wie das Sozialdezernat des Landkreises bilanziert.

Einerseits wegen der beachtlichen Resonanz, andererseits aber auch, weil die frühere baden-württembergische Sozialministerin Katrin Altpeter den Ausbau des Systems seinerzeit forcierte, beantragte der Landkreis Ende 2014 den Ausbau des Pflegestützpunkts. Gut zwei Jahre später sind nun die Verhandlungen mit der Landesarbeitsgemeinschaft der Pflegestützpunkte weitgehend abgeschlossen, wie das Sozialdezernat bestätigte. In dieser Arbeitsgemeinschaft sind die Kranken- und Pflegekassen (zwei Drittel) und die kommunalen Träger der Pflegestützpunkte (ein Drittel) mit Sitz und Stimme vertreten.

Den Plänen zufolge soll der Personalbestand des Pflegestützpunkts von anderthalb auf drei Beraterstellen erhöht werden. Bei der Stadt Konstanz soll es eine eigenständige Beratungsstelle des Pflegestützpunkts geben. Bisher ist diese mit der Altenhilfeberatung kombiniert. Als neuer Beratungsstandort soll die Stadt Singen hinzukommen. Die Pflegestützpunktzentrale in Radolfzell werde gestärkt, so hieß es. So ganz in trockenen Tüchern ist der Pflegestützpunkt-Ausbau nach Angaben von Christopher Hermann allerdings noch nicht. Der Vorstandsvorsitzende der AOK Baden-Württemberg sieht die Qualifikation der zusätzlichen Beratungskräfte noch als offene Frage. Hier müsse der Landkreis Konstanz noch nachbessern, so sagte Hermann anlässlich eines Besuchs im SÜDKURIER-Medienhaus. Hermann ist selbst Mitglied der Landesarbeitsgemeinschaft der Pflegestützpunkte in Baden-Württemberg. Lange war er Vorsitzender des Gremiums.

Die AOK ist eine der wichtigen Stimmen in der Landesarbeitsgemeinschaft. Allein im Bezirk Hochrhein-Bodensee mit den drei Landkreisen Lörrach. Waldshut und Konstanz zählt die Kasse eigenen Angaben zufolge über 200 000 Versicherte. Innerhalb des vergangenen Jahres seien über 10 000 Versicherte neu hinzugekommen, so hieß es.