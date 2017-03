Der Radolfzeller Theologe Mathias Mutter erhält beim Casting den Zuschlag: Ab September spielt er in Neuhausen am Rheinfall beim Kriminal-Musical "Anna Göldi'" mit.

In den Räumen des alten Gebäudes auf dem SIG Areal in Neuhausen am Rheinfall herrscht konzentrierte Ruhe. Denn es findet ein Komparsen- und Chorcasting für „Anna Göldi – das Musical“ statt. Premiere wird im September dieses Jahres sein. In dem einen Raum singen sich Bewerber für eine kleine Solorolle oder für einen Chorauftritt ein. Kurz danach dürfen sie vor das Kreativteam treten. Dieses besteht aus dem Autor und Regisseur Marco Vogelsang, dem Komponisten Moritz Schneider sowie der Choreografin Sabine Lindlar. Der Musiker Ken Mallore begleitet die Bewerber am E-Piano.

Mathias Mutter aus Radolfzell ist einer der Bewerber. Erst zwei Tage vor dem Auswahlverfahren erfuhr er von der Darstellersuche und entschied sich spontan, am Casting teilzunehmen. Der Theologe ist Pastoralreferent in der Seelsorgeeinheit Krebsbachtal. Neben dieser Aufgabe macht er eine Ausbildung zum Musicalsänger an der SAMTS, einer Musical- und Schauspielschule in Adliswil bei Zürich. Bei einem Casting bewirbt er sich zum ersten Mal. Anfangs noch nervös, meistert er das Vorsingen und Vorsprechen souverän.



Entschieden hatte er sich für Gesangsproben aus den Musicals „Ich war noch niemals in New York“ und „Les Misérables“. „Abgesehen von den kleinen Texthängern lief es ganz gut“, schätzt Mutter seine Leistung ein. Insgesamt bewarben sich an einem Wochenende Anfang Februar über 20 Kandidaten zur Teilnahme an dem Musical „Anna Göldi – das Musical“. Die Geschichte der Anna Göldi, der Hexerei beschuldigt und zum Tode durch das Schwert verurteilt, wird im Musical spannend inszeniert. „Mathias Mutter überzeugte das Produktionsteam, wir entschieden uns für ihn als Ensemble-Darsteller“, berichtet Michaele Hauser einige Wochen nach dem Casting.

So wird Mutter mit anderen Darstellern und den beiden Schlüsselfiguren spielenden Darstellern Roland Herrmann und Raphaël Tschudi ab 7. September auf der Bühne in Neuhausen zu erleben sein.