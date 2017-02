Kreuzlingen Pädagogische Hochschule Kreuzlingen soll Anbau für 27 Millionen Franken bekommen

Die Pädagogische Hochschule Thurgau (PHTG) hat Raumnot. Seit ihrer Gründung 2003 ist das Ausbildungsangebot stetig gewachsen, die Studentenzahlen nahmen entsprechend zu. Jetzt soll ein Erweiterungsbau Abhilfe schaffen. Der soll knapp 27 Millionen Franken kosten

Kreuzlingen – 800 Studenten, fünf Studiengänge und ein Bau, der aus allen Nähten platzt. Weil das Ausbildungsangebot und die Leistungsanforderungen immer größer werden und die Zahl der Studierenden entsprechend zunahm, plant der Kanton Thurgau für die Pädagogische Hochschule Thurgau (PHTG) einen Erweiterungsbau. Dieser soll auf dem Areal des Campus Bildung Kreuzlingen entstehen. Kostenfaktor: Knapp 27 Millionen Schweizer Franken, wie aus der Vorlage der Thurgauer Staatskanzlei an das Kantonsparlament hervorgeht.

Seit 2014 plant der Kanton als Träger der Hochschule den Erweiterungsbau auf dem Campus, auf dem neben der PHTG auch die Pädagogische Maturitätsschule (PMS) und die Kantonsschule Kreuzlingen angesiedelt sind. Der Entwurf des Architekturbüros Beat Consoni AG aus Horn sieht einen 2500 Quadratmeter großen und zweigeschossigen Gebäudekomplex an der Schulstraße vor. Der Regierungsrat Thurgau hat dem Kantonsparlament nun die entsprechende Beschlussvorlage für den Kredit in Höhe von 26 880 000 Franken vorgelegt. Stimmt der Rat der Vorlage bis Juni 2017 zu, werden die Thurgauer voraussichtlich am 26. November in einem Volksentscheid über die Bewilligung des Kredits entscheiden. Stimmen sie mehrheitlich für die Erweiterung, soll im Herbst 2018 mit dem Bau begonnen werden. Voraussichtlicher Schulbeginn ist nach Angaben der Thurgauer Staatskanzlei im August 2020.

Von dem Schweizer Großprojekt profitieren im Falle einer Zustimmung nicht nur die Thurgauer selbst, sondern auch deutsche Studierende. Die PHTG ist Mitglied des Verbundes der Internationalen Bodensee-Hochschulen (IBH), in der 40 Bildungseinrichtungen aus Deutschland, Österreich, Liechtenstein und der Schweiz kooperieren. Seit ihrem Gründungsjahr 2003 kooperiert die PHTG mit der Universität Konstanz. Unter anderem haben Studierende beider Hochschulen die Möglichkeit ausgesuchte Veranstaltungen der anderen Einrichtung zu besuchen. Die dort erbrachten Leistungen können auf das Studium angerechnet werden. "Aktuell kommen 129 von 798 Studierenden aus Deutschland, also rund 16 Prozent", erklärt Priska Sieber, Rektorin der PHTG. Die Zahl sei aufgrund strengerer Aufnahmekriterien in den vergangenen Jahren leicht gesunken. Dennoch gingen im vergangenen Jahr 42 der insgesamt 245 an der Hochschule verliehenen Bachelor- und Masterabschlüsse an deutsche Studierende. "Die grenzüberschreitende Kooperation mit der PHTG gehört zu den folgenreichsten Partnerschaften, die die Universität Konstanz in ihrer bisherigen Geschichte eingegangen ist", erklärt Ulrich Rüdiger, Rektor der Universität Konstanz.

Für den Thurgau, der langfristig seine Lehrkräfte fast gänzlich aus PHTG-Absolventen beziehen will, ist die Zusammenarbeit ebenfalls wichtig. „Dank den drei kooperativen Studiengängen mit der Universität Konstanz kann die PHTG den Bedarf an Lehrpersonen im Thurgau auf allen Schulstufen mit bestens qualifiziertem Nachwuchs decken“, so Sieber. Die Kooperation biete den Studierenden im Bereich der Lehrerausbildung vielfältige Möglichkeiten. "Die Zusammenarbeit zwischen den beiden Hochschulen war von Anfang durch große Bereicherungen in der so wichtigen Lehrerausbildung gekennzeichnet. Die Notwendigkeit der Erweiterung dokumentiert eindrücklich den erfolgreichen Weg der PHTG und unserer gelebten Kooperation“, so Rüdiger.

Die Kooperation

An der PHTG und der Universität Konstanz gibt es zwei, demnächst drei, sogenannte Brücken-Professuren, die von der PHTG an der Uni Konstanz finanziert werden und an beiden Hochschulen einen Lehr- und Forschungsauftrag haben. Der schweizerische Studiengang Sekundarstufe ll, der dem deutschen Studiengang Gymnasiallehramt entspricht, kann mit einem Euregio-Profil belegt werden. Der Masterstudiengang Frühe Kindheit wird mit einem Doppelabschluss beider Hochschulen abgeschlossen. (jel)