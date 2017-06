Konstanz Orkan-Lage: Katastrophenschützer im Grenzgebiet üben Krisenbewältigung

Der legendäre Orkan Kyrill, der 2007 über Deutschland hinwegfegte, bildete die Vorlage für ein Krisenszenario im Grenzgebiet. Wie können da Deutsche und Schweizer zusammenarbeiten? 280 Katastrophenschützer am Bodensee, im Schwarzwald und in der Ostschweiz haben zusammen geübt.

Kreis Konstanz – Schreckensszenarien entfalten dann ihre Kraft, wenn sie nah an der Wirklichkeit orientiert sind. Man stelle sich in diesen Zeiten des offenkundigen Klimawandels vor, ein Orkan fegt mit einer Geschwindigkeit von bis zu 150 Kilometern über die Alpennordseite und Süddeutschland hinweg. Er trifft mit Wucht die Nordostschweiz von Schaffhausen bis in den Oberthurgau, auf deutscher Seite die Region vom Oberrhein über den Schwarzwald bis zum Bodensee. Hagel, Starkregen, Überflutungen.

Im Detail sieht das vielleicht so aus: Auf der Kreisstraße von Liggeringen nach Bodman haben umstürzende Bäume ein Auto unter sich begraben. Zwei Insassen überleben schwer verletzt. Wie kommen die Retter zum Unfallort? Die Insel Reichenau ist ebenfalls wegen umgestürzter Bäume vom Festland aus über den Inseldamm nicht mehr erreichbar. Kann der Dialysepatient mit einem Hubschrauber in die Konstanzer Klinik gebracht werden? Viele weitere Straßen sind blockiert, Dächer vom Sturm abgedeckt, Kellerräume voll Wasser gelaufen. Ein Autofähre treibt führerlos zwischen Konstanz und Meersburg auf dem Überlinger See. In dieser Situation kommt es auf schnelle Entscheidungen und schnelles Handeln an. Was tun die Katastrophenschützer? Wer informiert wen? Wer führt Regie? Klappt der dringend notwendige Austausch zwischen den Lagezentren auf Schweizer und auf deutscher Seite?

Ein Jahr lang haben Verantwortliche aus Katastrophen- und Bevölkerungsschutz der Kantone Schaffhausen und Thurgau auf der einen Seite und die Landkreise Konstanz und Schwarzwald-Baar auf der anderen Seite die Stabsrahmenübung Aiolos vorbereitet, benannt nach dem griechischen Gott des Windes. Stabsrahmenübung bedeutet, niemand rückt aus in Wald und Flur oder in Städte und Dörfer, das Szenario von Katastrophe und Rettung wird durchgespielt in der trockenen Amtsstube an Rechnern und Telefonen. Dicke Drehbücher wurden vorbereitet, bis es dann am 28. und 29. Juni ernst wurde und der angenommene Orkan übers Land fegte. Den Schweizern reichte der Sturm übrigens noch nicht. Sie kombinierten die Annahme zusätzlich mit einer plötzlich aufgetretenen gefährlichen Tierseuche.

Zwei Tage lang saßen die vernetzten Katastrophenschützer in Lagezentren diesseits und jenseits der Grenze an ihren PCs und analysierten an großen Tafeln die Übungsabläufe. Die Vorbereitungen auf die Stabsrahmenübung seien ein enormer Aufwand gewesen, sagt Boris Neugebauer. Der Ordnungsdezernent des Landkreises Konstanz war an diesen Vorbereitungen beteiligt. Für die sorgsam ausgearbeiteten Übungsdrehbücher hält Neugebauer weitere Beispiele bereit. Ein grenzüberschreitendes: Die Gemeinde Moos auf der Höri hat nicht genügend Einsatzkräfte zur Katastrophenbewältigung. Kann vielleicht eine Schweizer Gemeinde am Untersee aushelfen? Wegen der Tierseuche in der Schweiz sind Fleischtransporte blockiert. Am Konstanzer Autobahnzoll stauen sich die Kühlwagen. Und im Villinger Kreishaus, der kleinen Lagezentrale auf deutscher Seite, verlangen Anrufer am Bürgertelefon Antworten auf drängende Fragen.

Boris Neugebauer sieht noch einen wichtigen Aspekt der Übung. Es ist der grenzüberschreitende Austausch zwischen Funktionsträgern, auf die es im Zweifelsfall ankommt: in der Krise Köpfe kennen.

Der Konstanzer Landrat Frank Hämmerle lobte im Abschlussgespräch von Landkreis- und Kantonsvertretern die gute Zusammenarbeit. Er stellte heraus, der Kreis Konstanz müsse als Untere Katastrophenschutzbehörde auf den Ernstfall gut vorbereitet sein. Da seien solche Übungen wichtig. Man werde die gewonnenen Erkenntnisse auswerten "und unsere Abläufe in der Katastrophenschutzarbeit hiernach nochmals optimieren".

Die Übung

An der zweitägigen Übung waren 280 Katastrophenschützer im Einsatz. Beteiligt waren auf deutscher Seite die Landratsämter Konstanz und Schwarzwald-Baar, das Regierungspräsidium Freiburg, der Zoll und die Bundeswehr. Auf Schweizer Seite wirkten die Kantone Thurgau und Schaffhausen sowie das Grenzwachtkommando mit. Die Abläufe der Übung werden in den nächsten Monaten ausgewertet. Im Oktober sollen Ergebnisse präsentiert werden. (fdo)