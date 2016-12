Radolfzell Oberbürgermeister Staab will weiter für Geburtshilfe kämpfen

Jede Minute zählt: Die Stadt Radolfzell prüft, ob sie die Geburtshilfeabteilung am Krankenhaus doch noch retten kann. Die Enttäuschung über die halbherzige Unterstützung durch den Landkreis sitzt tief.

Der Kreistag hat sich mit seiner Entscheidung zur Zukunft der Geburtshilfe am Radolfzeller Krankenhaus am Standort der Einrichtung keine Freunde gemacht. Politische Fraktionen in Radolfzell reagierten am Dienstag enttäuscht. Norbert Lumbe sprach in einer Erklärung für die SPD von einem Armutszeugnis, gar einer "Bankrotterklärung der politischen Klasse" (siehe Beitrag unten). Bedauern äußerte auch der Radolfzeller Oberbürgermeister Martin Staab. Aber er will alles dran setzen, die Geburtshilfe zu erhalten. "Wir kämpfen weiter", sagte Staab im Gespräch mit dieser Zeitung.

Der Kreistag hatte am Montag nach dreieinhalbstündiger Debatte einen halbherzigen Beschluss gefasst. So will der Landkreis sich fünf Jahre lang mit maximal 100 000 Euro pro Jahr an einem Defizitausgleich der Geburtshilfeabteilung im Radolfzeller Krankenhaus beteiligen. Der Kreis will aber nicht als Besteller des medizinischen Angebots auftreten. Das soll die Stadt Radolfzell übernehmen. Die Radolfzeller bezweifeln indes, dass dies überhaupt juristisch möglich ist. Aus Sicht des Oberbürgermeisters gibt es keinen anderen rechtlich und wirtschaftlich sauber geprüften Weg, als den, dass der Landkreis hier die Verantwortung übernimmt.

Das Prinzip Hoffnung Frederike Bohl hat den Protest gegen die drohende Schließung der Geburtshilfeabteilung in Radolfzell mit gebündelt. Am Montag verfolgte die Hebamme aus Allensbach die Kreistagssitzung. Dazu sagt Bohl: "Ich hatte die Vorstellung, dass es eine Entscheidung gibt, und nicht, dass sich noch ein Mauseloch findet, durch das man verschwinden kann." Für sie bleibt die Hoffnung, dass die Stadt Radolfzell noch eine Lösung findet.

Norbert Lumbe, SPD-Sprecher im Radolfzeller Gemeinderat, kritisiert den Kreistag. Mit einem ablehnenden Beschluss habe man rechnen müssen. "Aber das, was im Kreistag geschah, ist ein Armutszeugnis, eine Bankrotterklärung der politischen Klasse", so heißt es in der Stellungnahme. Verantwortung sei uminterpretiert worden in ein Schwarzer-Peter-Spiel. Nun müsse man schauen, was getan werden kann, um die Geburtshilfe zu erhalten.

Siegfried Lehmann, Grünen-Kreisrat und Vorsitzender der Freien Grünen Liste Radolfzell, spricht von einem "schwarzen Tag für die politische Kultur und das solidarische Miteinander". Man müsse nun die letzte Chance zum Erhalt der Geburtshilfe in Radolfzell nutzen. Im Kreistag hatten sich Grüne, SPD und Linke nicht durchsetzen können, als es darum ging, den Landkreis zum Besteller des medizinischen Angebots zu machen.

In einer umfangreichen Medienmitteilung kritisiert Staab die Entscheidung des Kreistags, in dem er selber mit Sitz und Stimme vertreten ist, scharf: "Der Sicherstellungsauftrag des Landkreises für die Versorgung der Menschen soll Radolfzell aufgebürdet werden." Wissentlich habe sich die Kreistagsmehrheit gegen den gutachterlich vorgeschlagenen Lösungsweg entschieden. Und: "Nach dieser unrühmlichen Beratung . . . verwundert es nicht, dass viele Menschen Politikverdrossenheit verspüren." Nach derzeitigem Stand der Dinge müsse man davon ausgehen, dass die drei Belegärzte in der Geburtshilfe gezwungen seien, die Abteilung aus wirtschaftliche Gründen zu schließen. Staab erwartet dann, dass auch die 24 Stunden-OP-Bereitschaft am Radolfzeller Krankenhaus wegfällt, weil ein Großteil der Notoperationen der Geburtshilfe zuzurechnen sei. Staab kündigte indes an, nichts unversucht zu lassen, um den Erhalt des medizinischen Angebots zu sichern. Derzeit werden weitere Bedingungen geprüft. In der nächsten Woche könnte eine Sondersitzung des Gemeinderats folgen, in der es um die Bestellerprinzip-Lösung für die Stadt Radolfzell geht.

Einen Funken Hoffnung hat auch noch Matthias Groß. Der Mediziner ist einer der drei Belegärzte der Geburtshilfeabteilung und trug deren Position im Kreistag vor. Zu Sitzungsbeginn hatte Groß noch angekündigt, wenn es keine Absicherung des Landkreises für das medizinische Angebot für die nächsten fünf Jahre gebe, würden er und die Kollegen nach Heiligabend keine weiteren Frauen für eine Entbindung aufnehmen. Am Dienstag versicherte Groß nach Rücksprache mit den Kollegen, der Betrieb gehe bis zum 31. Januar regulär weiter. "Wir hoffen, dass sich noch eine Lösung abzeichnet", sagte er.